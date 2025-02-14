Февраль показывает характер: снег в субботу и крепкие морозы в воскресенье

Выходные в Украине: снег в субботу и лютый мороз в воскресенье. Готовьтесь к морозам до -13°C в центральных и западных регионах. Зима продолжается!

В эти выходные Украину ждет настоящая зимняя погода. В субботу прогнозируется снег, который добавит февральскому пейзажу зимней атмосферы, а уже в воскресенье он уступит место морозам, которые усилятся ночью. Самая холодная погода ожидается в центральных и западных регионах, где температура может опуститься до -13 °C. Стоит ли ждать оттепели, или зима задержится еще надолго?

Суббота, 15 февраля: снег и зимняя прохлада

По данным SINOPTIK.ua, день будет облачным, а во многих регионах ожидается умеренный снег. Ночью он ослабнет, но местами задержится. Температура останется по-зимнему ощутимой:

Восточные области (Харьков, Луганск, Донецк): Днем -1..+1°C, в Запорожье чуть теплее – до +3°C, ночью температура опустится до -4°C.

Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий): Днем -6..-3°C, ночью до -6°C. В Кропивницком возможно небольшое потепление до 0°C.

Западные области (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем -7..-4°C, ночью температура опустится до -7°C. В Ужгороде немного теплее – около -2°C.

Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем 0..+4°C, ночью до -4°C.

Интересный факт: В народе считалось, что если 15 февраля выпадает снег, то весна будет поздней, а если день теплый – лето окажется засушливым.

Воскресенье, 16 февраля: прояснения и ощутимый мороз

Второй день выходных пройдет без осадков, но станет гораздо холоднее. Ночью температура опустится до -12..-13°C, а днем останется ниже нуля.

Восточные области (Харьков, Луганск, Донецк): Днем -7..-3°C, ночью до -12°C.

Центральные области ( Киев , Винница, Полтава): Днем -7..-3°C, ночью до -13°C.

Западные области (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем и ночью -6..-3°C, местами ночью до -12°C.

Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем -3..+1°C, ночью до -7°C.

По народным приметам, если 16 февраля день ясный, то весна придет рано, а если сильные морозы – зима продлится до конца марта.

Морозные выходные: время для зимних радостей

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные проверят на прочность даже самых заядлых любителей зимы: суббота подарит местами снежные пейзажи, а воскресенье – февральский холод, пронизывающий до костей. Но даже в мороз можно найти тепло – в чашке ароматного какао, в смехе друзей на катке или в уютном вечере с интересной книгой. Одевайтесь теплее, находите радость в каждом моменте и помните: зима еще не сказала своего последнего слова! ❄️