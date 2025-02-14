Лютий показує характер: сніг у суботу та міцні морози в неділю

Вихідні в Україні: сніг у суботу та лютий мороз у неділю. Готуйтеся до морозів до -13°C у центральних та західних регіонах. Зима триває!

Цими вихідними Україну чекає справжня зимова погода. У суботу прогнозується сніг, який додасть лютневому пейзажу зимової атмосфери, а вже в неділю він поступиться місцем морозам, які посиляться вночі. Найхолодніше буде в центральних і західних регіонах, де температура може впасти до -13 °C. Чи варто чекати на відлигу, чи зима ще затримається?

Субота, 15 лютого: сніг та зимова прохолода

За даними SINOPTIK.ua, день буде хмарним, а в багатьох регіонах очікується помірний сніг. Уночі він стане слабшим, але місцями ще затримається. Температура залишатиметься відчутно зимовою:

· Східні області (Харків, Луганськ, Донецьк): Вдень -1..+1°C, у Запоріжжі трохи тепліше – до +3°C, уночі температура опуститься до -4°C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): Вдень -6..-3°C, уночі до -6°C. У Кропивницькому можливо невелике потепління до 0°C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Вдень -7..-4°C, вночі температура опуститься до -7°C. В Ужгороді трохи тепліше – близько -2°C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень 0..+4°C, уночі до -4°C.

Цікавий факт: у народі вважалося, що якщо 15 лютого випадає сніг, то весна буде пізньою, а якщо день буде теплим – літо виявиться посушливим.

Неділя, 16 лютого: прояснення та відчутний мороз

Другий день вихідних пройде без опадів, але стане набагато холоднішим. Температура вночі опускатиметься до -12..-13°C, а вдень залишиться нижче нуля.

· Східні області (Харків, Луганськ, Донецьк): Вдень -7..-3°C, уночі до -12°C.

· Центральні області (Київ, Вінниця, Полтава): Вдень -7..-3°C, уночі до -13°C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Вдень та вночі -6..-3°C, уночі місцями до -12°C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень -3..+1°C, уночі до -7°C.

За народними прикметами, якщо 16 лютого день ясний, то весна прийде рано, а якщо сильні морози – зима протримається до кінця березня.

Морозний вікенд: час для зимових радощів

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні випробують на міцність навіть затятих шанувальників зими: субота подарує подекуди сніжні пейзажі, а неділя – лютневий холод, що пронизує до кісток. Але навіть у мороз можна знайти тепло – у чашці ароматного какао, у сміху друзів на ковзанці чи у вечорі із цікавою книгою. Одягайтеся затишно, знаходьте радість у кожному моменті й пам’ятайте: зима ще не сказала свого останнього слова! ❄️