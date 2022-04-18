"Фундація Течія" приобрела очередную партию помощи защитникам Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундація Течія" приобрела и передала в горячие точки Украины гуманитарной помощи на сумму около $7,9 млн (231 млн грн).

Традиционно, к процессу приобретения и доставки присоединились партнеры и друзья "Фундації Течія". Все, кто хочет помочь приобрести следующие партии помощи, могут перевести средства "Фундації Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 евро), ограничений количества платежей нет.

В частности, "Фундація Течія" приобрела средства разведки и связи, которые уже в пути к адресатам. Стоимость покупки – свыше $68 000 (2 млн грн). Это:

• 11 разведывательных дронов DJI Mavic 2 Enterprise Advanced;

• 60 аккумуляторов к ним;

• коротковолновую радиостанцию;

Также Culver Aviation, специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства общей стоимостью 1,6 млн грн.

Кроме того, защитникам Украины уже направляются 5000 бронежилетов четвертого класса защиты, на покупку которых "Фундація Течія" потратила $2,7 млн ​​(79 млн грн).

Тактические жилеты CA-512 и бронепластины CA-arm11 (четвертый класс) к ним приобрели в Израиле. Вместе с приобретенными ранее касками они уже в пути к защитникам Украины.

Руководящие пункты Вооруженных сил Украины получили 10 ноутбуков Getac S410, рассчитанных на максимальную мобильность и работу в полевых условиях. Стоимость покупки – 260 000 грн.

Ноутбук Getac S410 оборудован дисплеем повышенной яркости, а корпус защищен от внешних воздействий по стандарту IP53. Все интерфейсы герметичны, SSD диск противоударный, корпус без проблем выдерживает падение с высоты 90 см. Клавиатура не боится попадания воды, а сенсорный экран реагирует на ощупь даже в перчатках. Это позволяет использовать ноутбук в полевых условиях, без боязни поломки из-за внешних факторов.

Современные системы защиты оберегают данные на ноутбуке и препятствуют несанкционированному доступу к девайсу, а процессор обеспечивает высокую скорость обработки информации.

"Фундація Течія" – общественная организация международного холдинга TECHIIA, основанная на философии стратегической филантропии. С 2019 года мы реализуем в Украине масштабные социальные и благотворительные инициативы.

Одно из главных направлений нашей деятельности – проекты в сфере здравоохранения. В течение четырех лет мы выделили более 17 млн грн, чтобы помогать делать медицину в Украине современной. Мы оснащаем новейшим оборудованием больницы в разных регионах Украины и финансируем уникальный центр реабилитации для детей с онкологическими диагнозами.

24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение РФ в Украину разграничило жизнь в Украине на до и после. Поменялись и мы. Наряду с помощью системы здравоохранения мы открыли направление "Поддержка свободы Украины". Мы мобилизуем финансы, время и людей по всему миру, чтобы обеспечивать гуманитарную помощь защитникам Украины и жертвам войны.