Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.11.2020, 12:06

Где и что покупать в Черную пятницу 2020

Где и что покупать в Черную пятницу 2020 - Фото

В этом году официальный старт Black Friday – 27 ноября, но во многих интернет-магазинах скидки начнут действовать еще 23 числа

Black Friday охватывает почти весь мир. Распродажа зародилась в Америке, но давно и успешно проводится в Украине. Дата начала акции меняется каждый год – она выпадает на последнюю пятницу ноября. В этом году официальный старт распродажи – 27 ноября, но во многих интернет-магазинах скидки начнут действовать еще 23 числа.

Черная пятница 2020 – самые популярные товары

Как минимум три последних года самыми востребованными оказываются две ниши – бытовой техники и электроники. Это товары высокого спроса, на которые в обычные дни цены меняются от среднего к премиальному сегменту. Во время распродажи скидки достигают 70%, что и провоцирует колоссальный спрос.

В Black Friday 2020 прогнозируют популярность таких групп товаров:

  • Смартфоны и аксессуары к ним. Самые низкие цены будут на прошлогодние модели мидл-сегмента, но модели 2020 года тоже можно будет забрать по акционной цене.
  • Ноутбуки и ультрабуки. Акция затронет все категории устройств – базовые модели, рабочие, игровые и мультимедийные. 
  • Холодильники. Стильные и функциональные двухкамерные агрегаты с No-Frost системой и дополнительными опциями вроде льдогенератора. 
  • Духовые шкафы. В магазинах техники и электроники можно будет купить электрические духовые шкафы со скидкой минимум в 30%. 

На какие именно товары будут распространятся акционные цены можно узнать в интернет-магазинах бытовой техники. Перед началом Блекфрайдей ритейлеры публикуют подробную информацию об условиях проведения акции. Чтобы первыми узнать о самых жарких скидках, рекомендуем подписаться на e-mail рассылку от крупных торговых сетей.

Какие магазины предложат низкие цены на бытовую технику и электронику

В акции участвуют многие ритейлеры. Число магазинов, которые устраивают распродажу, растет ежегодно, но не все продавцы ведут честную игру. Чтобы получить тот товар, на который рассчитывайте, делайте заказы в популярных сетевых магазинах.

В Украине один из самых надежных продавцов техники и электроники – Фокстрот. Магазин каждый год участвует в распродаже и уже заявил, что на Черную пятницу 2020 установит скидки в 30-70%.

Крупные сетевые магазины работают официально, то есть по лицензии. Такой подход ограждает от покупки поддельных товаров.

Еще один повод сотрудничать с популярными ритейлерами – дополнительные бонусы. Кроме стандартных скидок на Блэк Фрайдей они начисляют кэшбэк, оплачивают доставку при покупке на крупные суммы и даже предлагают выгодные программы кредитования.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Black Friday 2020
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 