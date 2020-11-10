Где и что покупать в Черную пятницу 2020

Black Friday охватывает почти весь мир. Распродажа зародилась в Америке, но давно и успешно проводится в Украине. Дата начала акции меняется каждый год – она выпадает на последнюю пятницу ноября. В этом году официальный старт распродажи – 27 ноября, но во многих интернет-магазинах скидки начнут действовать еще 23 числа.

Черная пятница 2020 – самые популярные товары

Как минимум три последних года самыми востребованными оказываются две ниши – бытовой техники и электроники. Это товары высокого спроса, на которые в обычные дни цены меняются от среднего к премиальному сегменту. Во время распродажи скидки достигают 70%, что и провоцирует колоссальный спрос.

В Black Friday 2020 прогнозируют популярность таких групп товаров:

Смартфоны и аксессуары к ним. Самые низкие цены будут на прошлогодние модели мидл-сегмента, но модели 2020 года тоже можно будет забрать по акционной цене.

Ноутбуки и ультрабуки. Акция затронет все категории устройств – базовые модели, рабочие, игровые и мультимедийные.

Холодильники. Стильные и функциональные двухкамерные агрегаты с No-Frost системой и дополнительными опциями вроде льдогенератора.

Духовые шкафы. В магазинах техники и электроники можно будет купить электрические духовые шкафы со скидкой минимум в 30%.

На какие именно товары будут распространятся акционные цены можно узнать в интернет-магазинах бытовой техники. Перед началом Блекфрайдей ритейлеры публикуют подробную информацию об условиях проведения акции. Чтобы первыми узнать о самых жарких скидках, рекомендуем подписаться на e-mail рассылку от крупных торговых сетей.

Какие магазины предложат низкие цены на бытовую технику и электронику

В акции участвуют многие ритейлеры. Число магазинов, которые устраивают распродажу, растет ежегодно, но не все продавцы ведут честную игру. Чтобы получить тот товар, на который рассчитывайте, делайте заказы в популярных сетевых магазинах.

В Украине один из самых надежных продавцов техники и электроники – Фокстрот. Магазин каждый год участвует в распродаже и уже заявил, что на Черную пятницу 2020 установит скидки в 30-70%.

Крупные сетевые магазины работают официально, то есть по лицензии. Такой подход ограждает от покупки поддельных товаров.

Еще один повод сотрудничать с популярными ритейлерами – дополнительные бонусы. Кроме стандартных скидок на Блэк Фрайдей они начисляют кэшбэк, оплачивают доставку при покупке на крупные суммы и даже предлагают выгодные программы кредитования.