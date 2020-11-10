Где и что покупать в Черную пятницу 2020

Black Friday охватывает почти весь мир. Распродажа зародилась в Америке, но давно и успешно проводится в Украине. Дата начала акции меняется каждый год – она выпадает на последнюю пятницу ноября. В этом году официальный старт распродажи – 27 ноября, но во многих интернет-магазинах скидки начнут действовать еще 23 числа.
Как минимум три последних года самыми востребованными оказываются две ниши – бытовой техники и электроники. Это товары высокого спроса, на которые в обычные дни цены меняются от среднего к премиальному сегменту. Во время распродажи скидки достигают 70%, что и провоцирует колоссальный спрос.
В Black Friday 2020 прогнозируют популярность таких групп товаров:
На какие именно товары будут распространятся акционные цены можно узнать в интернет-магазинах бытовой техники. Перед началом Блекфрайдей ритейлеры публикуют подробную информацию об условиях проведения акции. Чтобы первыми узнать о самых жарких скидках, рекомендуем подписаться на e-mail рассылку от крупных торговых сетей.
В акции участвуют многие ритейлеры. Число магазинов, которые устраивают распродажу, растет ежегодно, но не все продавцы ведут честную игру. Чтобы получить тот товар, на который рассчитывайте, делайте заказы в популярных сетевых магазинах.
В Украине один из самых надежных продавцов техники и электроники – Фокстрот. Магазин каждый год участвует в распродаже и уже заявил, что на Черную пятницу 2020 установит скидки в 30-70%.
Крупные сетевые магазины работают официально, то есть по лицензии. Такой подход ограждает от покупки поддельных товаров.
Еще один повод сотрудничать с популярными ритейлерами – дополнительные бонусы. Кроме стандартных скидок на Блэк Фрайдей они начисляют кэшбэк, оплачивают доставку при покупке на крупные суммы и даже предлагают выгодные программы кредитования.