Где и как заработать на написании эссе за границей: чек-лист

Все студенты условно делятся на два типа: те, кому творческая работа дается легко и те, кто терпеть не может такие форматы как сочинение, очерки, эссе. Причем тут важно понимать: второй тип студентов отнюдь не разгильдяи или лентяи. Просто у них иной склад ума, они преуспевают в технических специальностях, а вот с творческим направлением увы, случается полный провал. Хорошая система образования обязательно учитывает эти нюансы и построена так, чтобы максимально обеспечить всестороннее развитие личности и специалиста.

Но если вы из тех, кто “щелкает” эссе как орешки, а сочинения пишет за пару часов не хуже именитого автора – на этом можно хорошо заработать. Главное, найти правильную кооперацию со студентами второго типа.

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2 способа заработать на написании эссе

Давайте разберемся, какие существуют способы заработка на своем творческом труде:

помогать своим знакомым. Самый простой вариант – запустить “сарафанное радио”. Оповестите всех друзей о том, что вы занимаетесь подготовкой творческого контента и даже если ваша помощь не будет нужна кому-то из них лично, вас порекомендуют своим знакомым. Правда, этот вариант не всегда приносит стабильный поток клиентов; зарегистрироваться на специальной бирже эссейных проектов. Сегодня сотни онлайн-компаний нанимают на работу талантливых авторов. Зарегистрировавшись, скажем, на сервисе essaywriter.org можно получить регулярные заказы с приятной оплатой.

Многие люди предпочитают второй способ, поскольку он аккумулирует практически полную независимость. Плюс, работа в крупном проекте позволит собрать вполне приличное портфолио и много положительных рекомендаций.

Это легально и сколько на этом можно заработать?

Многие начинающие авторы задаются вопросом, легально ли оказывать услуги по написанию эссе и других творческих материалов и можно ли брать за это деньги? Эксперты поясняют, что работать по первому способу (с привлечением друзей и знакомых) довольно рискованно: с полученных денег вы не уплачиваете налоги, а значит автоматически попадаете в поле зрения налоговой полиции.

А вот работа на компанию – вполне легальный вид заработка. Сервисы по написанию эссе обычно официально зарегистрированы и являются исправными налогоплательщиками: все их клиенты отражаются в прозрачной бухгалтерии, а авторы приравниваются к сотрудникам, которые получают гонорар за работу.

Сколько можно заработать на эссе:

средняя стоимость за 1 лист эссе – 15-20 $;

срочные заказы, выполнить которые нужно в течение 3-6 часов оплачиваются вдвое дороже;

средний размер эссе (3-5 страниц) принесет автору 50-70 $.

Какие инструменты потребуются для работы

Вы убедились, что работа эссеиста вполне легальна, а заработок достаточный для комфортной жизни не только в Украине, но и в США. Однако, для успешной работы еще понадобится вспомогательный функционал и ПО. Итак, список необходимых вещей выглядит так:

редактор Bear writer для macOS;

программа Scrivener для работы с большими текстами и исследовательскими работами;

приложение для работы с текстом CopyClip;

доступ к сервисам проверки документа на плагиат.

Вооружайтесь этими инструментами и смело начинайте творческую работу с эссейными проектами. Желаем удачи!