Где используются светодиодные панели

Современные рынок осветительных приборов приятно удивляет разнообразием представленных производителями устройств. Среди них можно найти идеальный прибор для самых разных целей. Это и миниатюрные карманные фонарики, и огромные рекламные стенды. Большой популярностью у покупателей в последнее время пользуются led панели – устройства, в основе которых использованы светодиоды, оформленные в стеклянный или пластиковый рассеиватель. Большинство лед панелей работают от стандартной электросети. Для предупреждения перегрева прибора блок питания устанавливается снаружи. Толщина устройств может быть разной, но большинство моделей выполнены в формате 14 мм.

Светодиодные панели могут отличаться формой – квадратные, прямоугольные, круглые, а также – размерами, мощностью, световым потоком, цветовой температурой, способом крепления. Подбирают устройства с учетом особенностей их монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Где можно установить LED панели

Ограничений в местах размещения светодиодных панелей практически нет. Эти устройства надежно защищены от внешних воздействий, можно купить приборы

с защитой от влаги и пыли, с повышенной механической прочностью. Благодаря расширенному ассортименту устройств их сфера применения достаточно большая. Купить такие осветительные приборы можно для использования:

● на складах;

● на производствах;

● на стадионах;

● в спортзалах;

● в рекламной индустрии;

● в офисах и пр.

Большой плюс светодиодных панелей – их минимальная толщина. Благодаря ей они занимают небольшое количество места, оставляют пространство свободным, незагроможденным. Тонкие рекламные светодиодные щиты выглядят элегантно и аккуратно. Он украшают улицы, при этом – привлекают внимание прохожих и отлично справляются с возложенной на них ролью.

Светодиодные панели любого типа не создают сложностей в монтаже, они экономичны, благодаря чему можно существенно сократить затраты на электроэнергию. Такие устройства подходят для разных интерьеров и экстерьеров, с их помощью легко воплотить в жизнь разные дизайнерские задумки. Они отлично сочетаются с осветительными приборами других видов, не нуждаются в частой замене источников света, не требуют сложной утилизации. Единственный их минус – сравнительно высокая цена. Но и она может быть доступной в зависимости от модели. Ознакомьтесь с предложениями в категории "LED панели" на сайте интернет-магазина Евросвет (https://evrosvet.com.ua/) и найдите свой идеальный осветительный прибор для дома, офиса или бизнеса.