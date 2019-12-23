Где пройти курсы перманентного макияжа в Киеве

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Перманентный макияж - услуга, которая всегда будет популярной. Сегодня женщинам катастрофически не хватает времени на ежедневные процедуры. У них всегда туча забот, к которым относится приготовление завтрака для всей семьи, бутербродов в школу и многое другое. Где же найти утром время на создание красивого макияжа? Для этого женщины приходят в салоны красоты и пользуются услугами мастеров. Во время проведения процедуры перманентного макияжа подчеркивается естественная привлекательность и корректируются мелкие недостатки.

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У нас каждый месяц проводятся занятия для девушек, которые хотят пройти курсы татуажа, освоить профессию мастера перманентного макияжа, творить красоту, расти и получать при этом достойные деньги. Ознакомьтесь с расписанием на сайте компании и запишитесь на подходящее время. Обучение перманентному макияжу в Киеве в нашем центре проходит комплексно и всегда на высоком уровне. Занятия длятся пять дней. Уроки проводятся в интенсивном режиме на базе авторской программы.

Курсы перманентного макияжа - выбор девушек и женщин, которые хотят получить любимую и высокооплачиваемую работу. Тренера Lash Boutique приложат максимум усилий, чтобы ученицы приобрели все необходимые знания и навыки. Мы предоставим все необходимое для обучения: расходные материалы, методички, машинки для проведения процедур. Ученицы отрабатывают техники на шести моделях. За каждым движением следят старший преподаватель с ассистентами. У нас формируются группы, состоящие из 3-6 человек. Обучение татуажу на моделях в нашем центре проходит с использованием нидерландских пигментов премиум класса Nouveau Contour. Эти пигменты полностью гипоаллергенны и сертифицированы в странах ЕС. Это является огромным плюсом для наших учениц. Мы знаем, что многие девушки рассматривают вариант поработать мастером татуажа за пределами Украины. Умея работать на пигментах Nouveau Contour, вам везде будет зеленый свет. На завершающем этапе выпускницы получают сертификат на двух языках и портфолио своих работ. После завершения обучения выпускницы, как правило, сразу начинают практиковать, совершенствоваться и прилично зарабатывать.