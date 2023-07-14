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14.07.2023, 15:55

Генеральным партнером Львовского полумарафона стала компания Favbet

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Генеральным партнером Львовского полумарафона стала компания Favbet - Фото

Уже этой осенью вернется традиционный ежегодный Львовский полумарафон

Генеральным партнером забега День 557: Львовский полумарафон Несокрушимости 2023 года станет компания Favbet, которая уже неоднократно поддерживала беговое сообщество на стартах от Run Ukraine.

"Спорт и тренировки всегда актуальны, особенно в сложные времена. Ведь они помогают сохранять мысли чистыми, тело сильным и выносливым, учат несокрушимости и стойкости, — говорит организационный директор Run Ukraine Иван Третьяков. — Мы в Run Ukraine верим, что несокрушимость — продолжать бежать. И мы искренне радуемся тому, что наши партнеры разделяют наши ценности и поддерживают беговое сообщество и во время войны. Вместе мы делаем Украину еще сильнее и здоровее!" 

"Нам в FAVBET важно поддерживать не только профессиональный, но и любительский спорт, массовые мероприятия, объединяющие тысячи украинцев вокруг общих увлечений. Мы рады поддерживать беговое комьюнити, ведь заниматься любимым делом и популяризировать спорт — идеальное комбо.

Бег — отличный способ заботиться о своем здоровье и контролировать ментальное состояние в нашей стрессовой реальности, поэтому до встречи на старте!" — отмечает бренд-директор FAVBET, Александр Тарасов. 

Полумарафон состоится 3 сентября в центре Львова в формате полноценного городского забега: со стартом возле Оперного театра и по трассе, которая будет проходить через весь город в один круг. 

От 50 до 100% прибыли с приобретенных регистраций (в зависимости от типа регистрации) будет направлено в благотворительный фонд "Незламні", который занимается протезированием и реабилитацией пострадавших от российской агрессии.



Favbet – это международная компания, специализирующаяся на онлайн и оффлайн-развлечениях. Основанная в 1999 году, Favbet успешно работает в ряде стран, в частности в Украине, Хорватии, Румынии и на Мальте, где имеет международные и региональные лицензии. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая спортивный беттинг и другие азартные игры. 

Run Ukraine – организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов. Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые события высочайшего уровня, вдохновлять и мотивировать людей бегом. 

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Теги: Favbet, Run Ukraine
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