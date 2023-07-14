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14.07.2023, 15:55

Генеральним партнером Львівського півмарафону стала компанія Favbet

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Генеральним партнером Львівського півмарафону стала компанія Favbet - Фото

Вже цієї осені на вулиці міста Лева повернеться традиційний щорічний Львівський півмарафон

Генеральним партнером забігу День 557: Львівський півмарафон Незламності 2023 стане компанія Favbet, яка вже неодноразово підтримувала бігову спільноту на стартах від Run Ukraine. 

"Спорт і тренування завжди на часі, особливо у складні часи. Адже вони допомагають зберігати думки чистими, тіло сильним і витривалим, навчають незламності і стійкості, — говорить організаційний директор Run Ukraine Іван Третьяков.Ми в Run Ukraine віримо, що незламність — це продовжувати бігти. І ми щиро радіємо тому, що наші партнери розділяють наші цінності та підтримують Бігову спільноту і під час війни. Разом ми робимо Україну ще сильнішою та здоровішою!" 

"Нам у FAVBET важливо підтримувати не лише професійний, але й аматорський спорт, масові заходи, які об’єднують тисячі українців навколо спільних захоплень. Ми раді підтримувати бігове ком’юніті, адже займатися  улюбленою справою та популяризувати спорт — ідеально комбо. Біг — чудовий спосіб дбати про своє здоров’я та тримати під контролем ментальний стан у нашій стресовій реальності, тож до зустрічі на старті!" — Зазначає бренд-директор  FAVBET, Олександр Тарасов. 

Півмарафон відбудеться 3 вересня в центрі Львова у форматі повноцінного міського забігу: зі стартом біля Оперного театру та трасою, яка пролягатиме через усе місто в одне коло. 

Від 50 до 100% прибутку з придбаних реєстрацій (залежно від типу реєстрації) буде спрямовано до благодійного фонду "Незламні", який займається протезуванням та реабілітацією постраждалих від російської агресії.


Favbet – це міжнародна компанія, що спеціалізується на онлайн та офлайн-розвагах. Заснована у 1999 році, Favbet успішно працює в ряді країн, зокрема в Україні, Хорватії, Румунії та на Мальті, де має міжнародні та регіональні ліцензії. Компанія пропонує широкий спектр послуг, зокрема спортивний беттінг та інші азартні ігри. 

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати та мотивувати людей займатися бігом. 

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Теги: FAVBET, Run Ukraine
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