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12.08.2020, 16:39

Германия воздерживается от запрета Huawei как поставщика оборудования для 5G

Германия воздерживается от запрета Huawei как поставщика оборудования для 5G - Фото

В Законе о телекоммуникациях будет принят ряд мер безопасности

Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство Германии уклоняется от запрета Huawei в качестве поставщика оборудования для 5G-сферы. В нем говорится о том, что Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) изначально проверит технологию, представленную для использования в 5G-сетях. Отмечается, что в Законе о телекоммуникациях будет принят ряд мер безопасности.

Согласно сообщению, понятие «политической достоверности» станет частью Закона. Несмотря на проверку безопасности BSI, на производителя можно будет наложить запрет только в случае, если правительство, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Министерство по экономическим вопросам вместе выразят обеспокоенность относительно провайдера, основанную на понятии «политической достоверности».

Однако это фактически невозможно, поскольку правительство и Министерство по экономическим вопросам неоднократно высказывались против исключения Huawei из перечня поставщиков 5G только потому, что это китайская компания.

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Теги: Huawei, 5g
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