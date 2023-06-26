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26.06.2023, 10:40

Гипермаркет красоты и десять тысяч заказов в сутки. Как EVA развивает e-commerce

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Гипермаркет красоты и десять тысяч заказов в сутки. Как EVA развивает e-commerce - Фото

В 2023 году доля интернет-магазина EVA.UA в общих продажах EVA составит 10%, что на 3 п.п. больше по сравнению с концом 2022 года

Об этом рассказывает директор департамента электронной коммерции ООО "РУШ" (управляющей компании сети EVA и EVA.UA) Елена Анненко. "Мы ставим перед собой более амбициозные цели, поэтому я уверена, что мы перевыполним план", – отмечает эксперт.

Интернет-магазин EVA.UA компания открыла почти шесть лет назад, а теперь он превратился в гипермаркет красоты. В нем можно приобрести товары четырех основных категорий – для красоты, здоровья, ухода за домом и для детей. Ассортимент насчитывает уже 100 тысяч наименований продукции и это только первый шаг, потому что он постоянно расширяется, отмечает Елена Анненко. Кроме привычных для покупателей EVA товаров, в гипермаркете красоты можно найти широкий ассортимент профессиональной косметики, продукции премиального сегмента и для здоровья, однако речь не идет о рецептурных препаратах.

"Мы хотим предоставить – как обычному клиенту, так и салону, мастеру – доступ к широкому ассортименту по лучшей цене. И это не просто декларация. Несколько раз в день проводим переоценку, сравнивая наши предложения с остальными на рынке. Сейчас на платформе мы не предоставляем дополнительного сервиса мастерам – это следующий шаг", – отмечает Елена Анненко.

Следующим большим релизом станет запуск нового мобильного приложения EVA, которое должно появиться через два месяца. Это будет онлайн-витрина со всеми сервисами и возможностями, позволяющими покупателю получить наиболее удобный клиентский опыт.

70% заказов клиенты хотят забирать в точках выдачи EVA в магазинах. "Получить продукцию можно в каждом магазине и в этом вопросе мы тоже лидер, поскольку ни у кого сейчас нет столь большой сети точек выдачи продукции. Нас опережает только Новая почта, но мы не почтовый провайдер", – говорит Елена Анненко. Кроме этого товар можно забрать в отделении Новой почты или Укрпочты.

EVA запустила свою курьерскую службу, услуги которой пока тестируются в Киеве. После тестирования курьерской службы в Киеве ее откроют в других крупных украинских городах. Основное количество заказов гипермаркета красоты доставляется за два-три дня, этот срок планируется сократить до одного дня. Сейчас компания корректирует работу своей логистической инфраструктуры, чтобы добиться цели.

Сейчас у EVA.UA около 2 млн лояльных клиентов. Ежедневно в онлайн-магазин поступает около 10 тысяч заказов, 30% из которых – от новых покупателей.

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Теги: EVA, EVA.UA
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