Гіпермаркет краси та десять тисяч замовлень на добу. Як лінія магазинів EVA розвиває e-commerce

Про це розповідає директорка департаменту електронної комерції ТОВ "РУШ" (керуючої компанії мережі EVA та EVA.UA) Олена Аннєнко. "Ми ставимо перед собою більш амбітні цілі, тому я впевнена, що ми перевиконаємо план", – зазначає експертка.



Інтернет-магазин EVA.UA компанія відкрила майже шість років тому, а тепер він перетворився на гіпермаркет краси. У ньому можна придбати товари чотирьох основних категорій – для краси, здоров’я, для догляду за домом та для дітей. Асортимент нараховує вже 100 тисяч найменувань продукції і це лише перший крок, бо він постійно розширюється, зазначає Олена Аннєнко. Окрім звичних для покупців EVA товарів, в гіпермаркеті краси можна знайти широкий асортимент професійної косметики, продукцію преміального сегменту та для здоров'я, однак мова не йде про рецептурні препарати.

"Ми хочемо надати – як звичайному клієнту, так і салону, майстру – доступ до широкого асортименту за найкращою ціною. І це не просто декларація. Декілька разів на день проводимо переоцінку, порівнюючи наші пропозиції з рештою на ринку. Зараз на платформі ми не надаємо додаткового сервісу майстрам – це наступний крок", – зазначає Олена Аннєнко.

Наступним великим релізом стане запуск нового мобільного додатку EVA, який має з'явитись за два місяці. Це буде онлайн-вітрина з усіма сервісами та можливостями, які дозволять покупцю отримати найбільш зручний клієнтський досвід.

70% замовлень клієнти хочуть забирати в точках видачі EVA, які розташовані у магазинах. "Отримати продукцію можна в кожному магазині і в цьому питанні ми також лідер, оскільки ні в кого зараз немає такої великої мережі точок видачі продукції. Нас випереджає лише Нова пошта, але ми не поштовий провайдер", – каже Олена Аннєнко. Окрім цього, товар можна забрати у відділенні Нової пошти або Укрпошти.

EVA запустила власну кур'єрську службу, послуги якої поки тестуються у Києві. Після завершення тестування кур’єрської служби у Києві її відкриють в інших великих українських містах. Основна кількість замовлень з гіпермаркету краси доставляється за два-три дні, цей строк планується скоротити до одного дня. Зараз компанія коректує роботу своєї логістичної інфраструктури, щоб досягнути мети.

Зараз у EVA.UA біля 2 млн лояльних клієнтів. Щодня до онлайн-магазину надходить біля 10 тисяч замовлень, 30% з яких – від нових покупців.