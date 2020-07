Global Inspiring Forum'2020

Добро пожаловать в новую реальность, где мир меняется с непредсказуемой скоростью! Наступившая эпоха TUNA (турбулентность, неопределенность, новизна и неоднозначность) обновляет глобальные правила игры во всех сферах жизни и бизнеса. Быть готовым к новому настоящему – это способность адаптироваться к вызовам, принимать решения в бизнес-парадигме с ультракоротким горизонтом стратегии. Для этого челленджа нужны «дикие» знания и ценные инсайты.



27 ноября 2020 мы приглашаем вас на ежегодный GLOBAL INSPIRING FORUM, чтобы в синергии культовых экспертов осознать глобальные тренды мировой трансформации бизнеса, узнать новейшие стратегии роста и генерирования прибыли.



СПИКЕРЫ GIF’2020:

Кьелл Нордстрем, всемирно известный футуролог, экономист, профессор Стокгольмской школы экономики, автор бестселлеров «Бизнес в стиле фанк», «Караоке-капитализм», «Urban Express», бизнес-гуру из списка Thinkers 50



Томас Энглеро, директор по инновациям IBM Nordic, общепризнанный мировой эксперт в области искусственного интеллекта и новых технологий, спикер TEDx, входит в топ-10 зарубежных инфлюенсеров в Норвегии



Кен Сегалл, экс-креативный директор Apple, 12 лет в команде cо Стивом Джобсом, создатель легендарной рекламной кампании Think Different, которая вывела бренд Apple в мировые лидеры рынка, идеолог концепции «i» в iPhone, iMac, iPad, iPod, автор бестселлеров Insanely Simple и Think Simple, изданных New York Times



Дженн Лим, консультант по корпоративной культуре Zappos, СЕО консалтинговой компании Delivering Happiness, созданной совместно с Тони Шеем. Клиенты Delivering Happiness - более 350 брендов, в числе которых McDonald’s, Starbukcs, Hilton, Audi, MorganStanley, Facebook и др.



Спикеры Global Inspring Forum’2020 будут говорить на темы, которые волнуют мировое бизнес-сообщество и все человечество:

Куда движется глобальный мир и как подстроиться под стремительные изменения?

Как вывести компанию на глобальные рынки через партнерство и коллаборацию?

Как конвертировать AI и инновации в превосходную репутацию и прибыль компании?

Как создать глобальный бренд, внедрив корпоративную культуру и безупречный клиентский сервис?

GIF’2020 - must visit для тех, кто ищет прорывные идеи для бизнеса и комплексное решение управленческих задач!

