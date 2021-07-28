UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
28.07.2021, 09:00

GoBeauty Studios: новые возможности стремительного развития для мастеров

Цей матеріал також доступний українською
GoBeauty Studios: новые возможности стремительного развития для мастеров - Фото

Сеть студий GoBeauty Studios создана специально для частных мастеров. Любой бьюти-специалист может арендовать стильный кабинет и начать работать на себя без больших финансовых вложений. На сегодняшний день сеть насчитывает 11 локаций в двух городах, одна из которых находится в Киеве на улице Декабристов.

Принципы GoBeauty Studios

Команда GoBeauty Studios стремится сделать украинскую индустрию красоты доступнее и комфортнее. Современные студии, оборудованные всем необходимым для работы, сдаются в аренду на выгодных условиях. К сотрудничеству приглашаются:

  • косметологи;
  • массажисты;
  • парикмахеры;
  • специалисты ногтевого сервиса;
  • броу- и лаш-мастера;
  • визажисты.

В стоимость аренды входят не только сам кабинет и мебель, но и платежи за коммунальные услуги, охрана помещения, уборка, Wi-Fi. Мастер оставляет себе 100% дохода и не должен отдавать процент от прибыли арендодателю. Благодаря GoBeauty Studios специалист может посвящать все время своему развитию и совершенствованию.

GoBeauty Studios на Декабристов

Новая киевская студия GoBeauty Studios находится на Левом берегу, возле остановки общественного транспорта (станция метро Харьковская). Рядом расположены магазины, кафе, банковские и почтовые отделения.

Всего в помещении 27 комнат, площадью от 10 до 20 м2. Все кабинеты укомплектованы мебелью (столы, стулья и кресла, шкафы), мойками и вытяжкой. В помещении установлен кондиционер и домофон, есть кофемашина. Мастеру не нужно беспокоиться о ремонте кабинета – студия уже готова к работе. 

Менеджеры GoBeauty Studios готовы показать кабинет и подробнее рассказать об условиях аренды. Забронировать время просмотра можно по контактному номеру телефона +38 (066) 000-83-27. Обращайтесь!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: GoBeauty Studios
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 