GoBeauty Studios: новые возможности стремительного развития для мастеров

Сеть студий GoBeauty Studios создана специально для частных мастеров. Любой бьюти-специалист может арендовать стильный кабинет и начать работать на себя без больших финансовых вложений. На сегодняшний день сеть насчитывает 11 локаций в двух городах, одна из которых находится в Киеве на улице Декабристов.

Принципы GoBeauty Studios

Команда GoBeauty Studios стремится сделать украинскую индустрию красоты доступнее и комфортнее. Современные студии, оборудованные всем необходимым для работы, сдаются в аренду на выгодных условиях. К сотрудничеству приглашаются:

косметологи;

массажисты;

парикмахеры;

специалисты ногтевого сервиса;

броу- и лаш-мастера;

визажисты.

В стоимость аренды входят не только сам кабинет и мебель, но и платежи за коммунальные услуги, охрана помещения, уборка, Wi-Fi. Мастер оставляет себе 100% дохода и не должен отдавать процент от прибыли арендодателю. Благодаря GoBeauty Studios специалист может посвящать все время своему развитию и совершенствованию.

GoBeauty Studios на Декабристов

Новая киевская студия GoBeauty Studios находится на Левом берегу, возле остановки общественного транспорта (станция метро Харьковская). Рядом расположены магазины, кафе, банковские и почтовые отделения.

Всего в помещении 27 комнат, площадью от 10 до 20 м2. Все кабинеты укомплектованы мебелью (столы, стулья и кресла, шкафы), мойками и вытяжкой. В помещении установлен кондиционер и домофон, есть кофемашина. Мастеру не нужно беспокоиться о ремонте кабинета – студия уже готова к работе.

Менеджеры GoBeauty Studios готовы показать кабинет и подробнее рассказать об условиях аренды. Забронировать время просмотра можно по контактному номеру телефона +38 (066) 000-83-27. Обращайтесь!