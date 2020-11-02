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02.11.2020, 13:46

Госинспекция градостроительства: объявлены результаты конкурсов на вакантные должности

Госинспекция градостроительства: объявлены результаты конкурсов на вакантные должности - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Госинспекция приветствует дальнейшие шаги по реформированию системы государственного архитектурного строительного контроля

Поздравляем всех победителей, а именно:

- Дядюся Николая, начальника Западного межрегионального главного управления. До недавнего времени был директором КП "Харьковский архитектурно-строительный надзор", где проявил себя исключительно с положительной стороны.

- Возчикова Валентина, начальника Южного межрегионального главного управления. Плодотворно работал с министром регионального развития Алексеем Чернышевым, который дал Валентину положительные рекомендации для участия в конкурсе.

- Романишина Андрея, начальника Юго-Западного межрегионального главного управления. Активно внедрял стратегической экологической оценки во Львове и Львовской области, чем значительно повысил стандарты градостроительства.

- Бем Светлану, начальника Юго-Восточного межрегионального главного управления. Перед чем возглавляла Даби в Кировоградской области. Работая директором внедрила ряд решений, которые значительно сэкономили средства местного бюджета.

- Пузырь Андрея, начальника Северо-Восточного межрегионального главного управления. Бывший главный инспектор строительного надзора отдела надзора за деятельностью уполномоченных органов по вопросам архитектуры и градостроительства Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Полтавской области.

- Нилова Алексея, начальника Восточного межрегионального главного управления. Прошел всю служебную лестницу с самых низов в Харькове. Хорошо знает ситуацию "в полях".

- Прохорова Сергея, начальника Центрального межрегионального главного управления. Работал начальником отдела регистрации и выдачи разрешительных документов инспекции ГАСК.

- Винер Марину, начальника Центрально-Западного межрегиональное главное управление. Долгий период времени возглавляла отдел ГАСК в Хмельницкой области.

Приветствует дальнейшие шаги по реформированию системы государственного архитектурного строительного контроля (ГАСК): назначены региональные руководители в Государственной инспекции градостроительства.

Наконец ГИГ начинает реальную работу!

Надеемся, что реформа ГАСИ таки сдвинулась с места и до Нового Года строительный бизнес почувствует положительные изменения на фоне того хаоса, который сейчас есть. 

 

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Теги: Державна інспекція містобудування України
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