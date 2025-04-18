Григорий Козловский инвестирует в здоровье защитников: 2 млн грн для Львовского госпиталя

Переданные средства будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования для обустройства нового отделения госпиталя — банка крови

Григорий Козловский, почетный президент и основатель ФК "Рух" (Львов)

Основатель футбольного клуба "Рух" и известный львовский меценат Григорий Козловский продолжает поддерживать медицинские учреждения региона. На этот раз благотворительную помощь в размере 2 миллионов гривен получил Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.

Помощь для Львовского областного госпиталя

Переданные средства будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования и мебели для обустройства нового отделения госпиталя — банка крови. Это позволит медицинскому учреждению, которое ежегодно оказывает помощь 20 000 пациентам и проводит около 6 500 операций, обеспечить круглосуточную ургентную помощь.

Системная поддержка от Григория Козловского

Григорий Козловский уже не впервые поддерживает медицинские учреждения Львовщины. Его благотворительные инициативы включают:

Передачу 3 миллионов гривен совместно с Emily Resort Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" на проведение ремонтных работ.

Предоставление 2 миллионов гривен на закупку кардиохирургического оборудования для львовского Центра Unbroken, что позволило проводить малоинвазивные операции на сердце.

Оперативную помощь киевской детской больнице "Охматдет", пострадавшей от ракетного обстрела, в размере 2 миллионов гривен в прошлом году.

Григорий Петрович Козловский подчеркнул: "Пока бьется сердце Украины, мы должны поддерживать тех, кто его лечит и защищает. Каждая гривна, направленная на здоровье наших детей и силу наших воинов — это инвестиция в наше будущее и залог Победы".

Эта очередная благотворительная инициатива Григория Козловского является важным вкладом в поддержку медицинской инфраструктуры Львовщины и свидетельствует о его неизменную социальную ответственность.