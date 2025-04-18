Григорій Козловський інвестує в здоров'я захисників: 2 млн грн для Львівського військового госпіталю

Передані кошти будуть спрямовані на придбання необхідного медичного обладнання та меблів для облаштування нового відділення госпіталю — банку крові

Григорій Козловський, почесний президент і засновник ФК "Рух" (Львів)

Засновник футбольного клубу "Рух" та відомий львівський меценат Григорій Козловський продовжує підтримувати медичні заклади регіону. Цього разу благодійну допомогу у розмірі 2 мільйонів гривень отримав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Допомога для Львівського обласного госпіталю

Передані кошти будуть спрямовані на придбання необхідного медичного обладнання та меблів для облаштування нового відділення госпіталю — банку крові. Це дозволить медичному закладу, який щорічно надає допомогу 20 000 пацієнтам та проводить близько 6 500 операцій, забезпечити цілодобову ургентну допомогу.

Системна підтримка від Григорія Козловського

Григорій Козловський вже не вперше підтримує медичні заклади Львівщини. Його благодійні ініціативи включають:

Передачу 3 мільйонів гривень спільно з Emily Resort Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" на проведення ремонтних робіт.

Надання 2 мільйонів гривень на закупівлю кардіохірургічного обладнання для львівського Центру Unbroken, що дозволило проводити малоінвазивні операції на серці.

Оперативну допомогу київській дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала від ракетного обстрілу, у розмірі 2 мільйонів гривень минулого року.

Григорій Петрович Козловський наголосив: "Поки б'ється серце України, ми повинні підтримувати тих, хто його лікує та захищає. Кожна гривня, спрямована на здоров'я наших дітей та силу наших воїнів — це інвестиція у наше майбутнє та запорука Перемоги".

Ця чергова благодійна ініціатива Григорія Козловського є важливим внеском у підтримку медичної інфраструктури Львівщини та свідчить про його незмінну соціальну відповідальність.