Григорий Козловский во время войны профинансировал обучение будущих врачей

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский профинансировал полный курс обучения шести студентов в Галицком медицинском колледже имени Евгения Гливы.

Среди студентов есть дети-сироты, дети из многодетных семей и отличники учебы.

Учиться по профессиональной степени квалифицированный младший бакалавр по специальности "Медсестринство" будут шестеро студентов – студенты первого курса Анастасия Панчук, Карина Михальчишен, Матвей Дудич и Александр Середа, а также двое студентов второго курса – Анна Заставецкая и Богдан Кулик.

"Благодаря Вашей поддержке и преданности благородному делу наши студенты смогут получить совершенные знания и фундаментальную практическую подготовку в сфере здравоохранения", – говорится в обращении учебного заведения к основателю ФК "Рух".

По предоставленной спонсорской помощи Григория Козловского профинансировано полный курс обучения – I курс – за 4 года, II курс – за 3 года соответственно.

Ранее президент ФК "Рух" Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией "Рух у майбутнє" сделали упор на лечении и реабилитации украинских защитников. Этот "руховский" тандем обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом. Стоимость этих двух жизненно необходимых медицинских приборов составляет около четырех миллионов гривен.

Недавно ФК "Рух" и его основатель передали в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки. В комплект помощи вошли лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Кроме этого, "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен.

И это – не разовые акции со стороны ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского. Стоит отметить, что 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал футбольный клуб "Рух", модифицированные дроны DJI Matrice 30 и DJI Enterprise, семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспил