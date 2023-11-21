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21.11.2023, 16:15

Григорій Козловський під час війни профінансував навчання майбутніх лікарів

Этот материал также доступен на русском
Григорій Козловський під час війни профінансував навчання майбутніх лікарів - Фото

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський профінансував повний курс навчання шести студентів у Галицькому медичному коледжі імені Євгена Гливи. 

Серед студентів є діти-сироти, діти з багатодітних сімей та відмінники навчання. 

Навчатись за професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю "Медсестринство" будуть шестеро студентів – студенти першого курсу Анастасія Панчук, Карина Михальчишен, Матвій Дудич та Олександр Середа, а також двоє студентів другого курсу – Ганна Заставецька та Богдан Кулик. 

"Завдяки Вашій підтримці та відданості благородній справі наші студенти зможуть отримати досконалі знання та фундаментальну практичну підготовку у сфері охорони здоров’я", – йдеться у зверненні навчального закладу до засновника ФК "Рух". 

За наданою спонсорською допомогою Григорія Козловського профінансовано повний курс навчання – І курс – за 4 роки, II курс – за 3 роки відповідно. 

Раніше президент ФК "Рух" Григорій Козловський спільно з благодійною організацією "Рух у майбутнє" зробили наголос на лікуванні та реабілітації українських захисників. Цей "рухівський" тандем забезпечив військовий госпіталь Львова наркозо-дихальним апаратом і нейрохірургічним мікроскопом. Вартість цих двох життєво необхідних медичних приладів становить близько чотирьох мільйонів гривень. 

Нещодавно ФК "Рух" та його засновник передали до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки. 

Крім цього, "Рух" передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.  

І це – не разові акції з боку ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського. Варто зазначити, що 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб "Рух", модифіковані дрони DJI Matrice 30 і DJI Enterprise, сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".отников "Мара".

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Теги: Григорій Козловський, ФК Рух, благодійність в україні, меценати україни
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