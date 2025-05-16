Холод, дождь и резкое изменение погоды: как провести выходные 17–18 мая с комфортом

Впереди нестабильные выходные — именно тот случай, когда погода диктует ритм. По данным SINOPTIK.ua, в субботу стоит ожидать заморозки и сильный ветер, а воскресенье готовит затяжные дожди и повышенную влажность. Не забудьте о теплой одежде и планируйте день, учитывая капризы погоды – весна еще показывает свой характер.

Суббота, 17 мая

Погода в Украине будет значительно холоднее сезонной нормы — температура ниже 3–6 градусов, особенно ощутимо это будет утром.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): днем +13… +17, ночью до +4. Без осадков, сухая, но прохладная погода, возможны порывы ветра.

🔹 Центр (Киев , Днепр): +11… +14, ночь до +3. Во второй половине дня — кратковременные дожди, местами ливень (Кропивницкий, Фастов). Этот день может принести головные боли метеозависимым.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +9… +12, ночью до +1. Прогноз предупреждает о заморозках на почве, сильные дожди ожидаются в Ровно, Яворове, Калуше.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +13… +17, ночью +4… +6. Без осадков, но в Крыму (Ялта) ливни. Влага и ветер усиливают чувство холода.

В воздухе мало аллергенов, однако из-за резкого похолодания и влаги возрастает риск простуды. По данным SINOPTIK.ua, действует штормовое предупреждение о заморозках в северных областях. Народная примета говорит: "Майская роса – на здоровье, майский холод – на болезнь". Позаботьтесь о теплой одежде, особенно утром.

Воскресенье, 18 мая

Погода останется влажной и прохладной. Большинство регионов окажутся под дождями – в центре и западе возможны ливни до 15 мм осадков.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +12… +17, ночь до +3. Без осадков, но сыро и ветрено – это создает чувство дискомфорта.

🔹 Центр (Киев, Днепр): +11… +14, дожди охватят Борисполь, Черкассы, Кропивницкий. Повышенная влажность и перепады темератур могут усилить симптомы у людей с гипотонией.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +10… +13, ночь +3… +5. Ливни продолжаются, в Карпатах возможны подтопления. Мукачево, Коломыя – в зоне интенсивных осадков.

🔹 Юг (Одесса, Херсон ): +13… +17, ночью до +5. В Одессе ожидается сильный дождь, в Херсоне облачно, но без осадков. Из-за влажного воздуха и изменения атмосферного давления, может появляться чувство усталости.

Погода в воскресенье — самая влажная за неделю, так что не забудьте прихватить зонтик и одевайтесь потеплее. По данным SINOPTIK.ua, температура ниже климатической нормы, но воздух свежий. Радмио оставаться в тепле и избегать переохлаждения.