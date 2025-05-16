Холод, дощ і різка зміна погоди: як провести вихідні 17–18 травня з комфортом

Попереду нестабільні вихідні — саме той випадок, коли погода диктує ритм. За даними SINOPTIK.ua, в суботу варто очікувати на заморозки й сильний вітер, а неділя готує затяжні дощі та підвищену вологість. Не забудьте про теплий одяг та плануйте день, враховуючи примхи погоди — весна ще показує свій характер.

Субота, 17 травня

Погода в Україні буде значно холоднішою від сезонної норми — температура нижча на 3–6 градусів, особливо відчутно це буде вранці.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): вдень +13…+17, вночі до +4. Без опадів, суха, але прохолодна погода, можливі пориви вітру.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +11…+14, ніч до +3. У другій половині дня — короткочасні дощі, місцями злива (Кропивницький, Фастів). Цей день може принести головні болі метеозалежним.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +9…+12, вночі до +1. Прогноз попереджає про заморозки на ґрунті, сильні дощі очікуються у Рівному, Яворові, Калуші.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +13…+17, вночі +4…+6. Без опадів, але у Криму (Ялта) — зливи. Волога й вітер посилюють відчуття холоду.

У повітрі мало алергенів, однак через різке похолодання й вологу зростає ризик застуди. За даними SINOPTIK.ua, діє штормове попередження про заморозки у північних областях. Народна прикмета каже: "Травнева роса — на здоров’я, травневий холод — на хворобу". Подбайте про теплий одяг, особливо зранку.

Неділя, 18 травня

Погода залишиться вологою й прохолодною. Більшість регіонів опиняться під дощами — у центрі та заході можливі зливи до 15 мм опадів.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +12…+17, ніч до +3. Без опадів, але сиро й вітряно — це створює відчуття дискомфорту.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +11…+14, дощі охоплять Бориспіль, Черкаси, Кропивницький. Вологість підвищена та перепади темератур можуть посилити симптоми у людей з гіпотонією.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +10…+13, ніч +3…+5. Зливи продовжуються, в Карпатах можливі підтоплення. Мукачево, Коломия — у зоні інтенсивних опадів.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +13…+17, вночі до +5. В Одесі очікується сильний дощ, у Херсоні — хмарно, але без опадів. Через вологе повітря та зміну атмосферного тиску, може з’являтися відчуття втоми.

Погода в неділю — найвологіша за тиждень, тож не забудьте прихопити парасольку та вдягайтеся тепліше. За даними SINOPTIK.ua, температура нижча за кліматичну норму, але повітря свіже. Радмио залишатися у теплі й уникати переохолодження.