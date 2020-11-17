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17.11.2020, 16:40

HR Competencies Day 2020 – траектория для роста

HR Competencies Day 2020 – траектория для роста - Фото

Каждое выступление – это отдельный практический кейс, в котором раскрывается одна из компетенций

HR Competencies Day – это 4 часа интенсивного обмена опытом от сертифицированных НR-специалистов.

Спикеры расскажут о важнейших компетенциях, зададут HR-специалистам траекторию для роста, помогут определить компетенции и знания, актуальные для сегодняшнего HR-специалиста.

Каждое выступление – это отдельный практический кейс, в котором раскрывается одна из компетенций. Благодаря этому сочетанию, вы сможете глубже разобраться в самой модели компетенции.

Программа конференции построена на модели компетенций Society for Human Resource Management (SHRM) Bode of Competency & Knowledge, организации, более 70 лет является авторитетом среди HR-ов всего мира; Это не просто конференция, а case-study мероприятие – никакой "воды" , сертифицированные эксперты SHRM-SCP очень предметно и внимательно проведут вас по каждой из базовых HR компетенций, с понятными примерами, чтобы вы сразу сделали конкретные действия к профессиональному росту; Экономия времени для тех, кто ограничен график для долгого обучения Возможность задавать вопросы експертам.

В обучении вам будут помогать не просто теоретики, а эксперты-практики с сертификацией SHRM, которая сейчас в Украине есть только в 50 человек. * SHRM – организация, объединяет более 300 000 НR-специалистов во всем мире.

Эксперты:

Наталья Шквыря SHRM-SCP, HR Director, Mars Ukraine

Катерина Кошкина SHRM-SCP, HR and Operations Director Unitask Group Ukraine

Елена Губанков SHRM-SCP, Associate HRD Awem Games

Мария Кот SHRM- SCP Региональный директор Днепровского филиала Luxoft, DXC Technology Company

Юлия Ряховская SHRM-SCP, PhD, директор департамента поддержки бизнеса МETINVEST

Юлия Бабаева SHRM-SCP, HRD robota.ua 

Приобрести билеты можно тут http://hrcompetenciesday2020.robota.ua/

 

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Теги: HR Competencies Day 2020
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