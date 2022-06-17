Индустриалбанк досрочно погасил 210 млн грн рефинансирования НБУ

По данным Национального банка Украины 16 июня 2022 года, акционерный банк "Индустриалбанк" досрочно погасил 210 млн рефинансирования НБУ.

В условиях военной экономики для НБУ важна каждая гривна на счету. Банки в свою очередь обязаны поддерживать регулятора всеми возможными ресурсами. Индустриалбанк выплатил рефинансирование с целью сохранения доходов клиентов банка, а также для увеличения устойчивости и оптимизации баланса расходов и доходов.

В понимании НБУ рефинансирование – это вливание денег со стороны регулятора в пользу одного из банков с целью поддержания его ликвидности, то есть способности своевременно и в полной мере выполнять свои обязанности.

Индустриалбанк уже более 30 лет работает для людей, поэтому даже в условиях полномасштабной войны сохраняет стабильность и заботится о своих клиентах.