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17.06.2022, 10:30

Индустриалбанк досрочно погасил 210 млн грн рефинансирования НБУ

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Индустриалбанк досрочно погасил 210 млн грн рефинансирования НБУ - Фото

Таким образом Индустриалбанк уже более 30 лет сохраняет доходы своих клиентов

По данным Национального банка Украины 16 июня 2022 года, акционерный банк "Индустриалбанк" досрочно погасил 210 млн рефинансирования НБУ. 

В условиях военной экономики для НБУ важна каждая гривна на счету. Банки в свою очередь обязаны поддерживать регулятора всеми возможными ресурсами. Индустриалбанк выплатил рефинансирование с целью сохранения доходов клиентов банка, а также для увеличения устойчивости и оптимизации баланса расходов и доходов. 

В понимании НБУ рефинансирование – это вливание денег со стороны регулятора в пользу одного из банков с целью поддержания его ликвидности, то есть способности своевременно и в полной мере выполнять свои обязанности. 

Индустриалбанк уже более 30 лет работает для людей, поэтому даже в условиях полномасштабной войны сохраняет стабильность и заботится о своих клиентах.

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Теги: Индустриалбанк
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