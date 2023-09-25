Интернет и ТВ: грамотный подход к выбору провайдера

Если пользоваться услугами нескольких компаний – придется платить больше и сталкиваться с организационными трудностями. Значительно проще воспользоваться комплексным пакетом услуг, подключить все сразу, снизить финансовые затраты. Выгоды такого подхода можно получить лишь если удастся выбрать надежного поставщика услуг.

По каким критериям искать провайдера?

Общенациональные ведущие компании, которые работают в сегменте долгое время, могут обеспечить более широкий спектр возможностей чем их региональные конкуренты. Они обеспечивают лучшее качество сервиса, дают возможность легко подключиться без заморочек и лишних ожиданий. Например, Volia дает возможность провести Интернет и ТВ уже на следующий день после обращения. Менеджер проконсультирует относительно вопросов подключения и подскажет, какой тарифный план лучше выбрать. Более детальную информацию можно найти на странице https://volia.com/rus/.



Провайдер работает на рынке еще с 2002 года. За это время специалисты компании научились понимать потребности клиентов и реализовывать желаемое. Абоненты получают:

• надежный Интернет с качественным сигналом;

• круглосуточную поддержку;

• просмотр ТВ-контента через приложение для смартфона;

• возможность одновременного просмотра на трех гаджетах;

• доступ к премьерным фильмам и легендарным сериалам в онлайн-кинотеатре.



Для новых абонентов в некоторых пакетах предусмотрены Силы Воли – дополнения или улучшения, которые можно выбрать без доплаты. Технические специалисты 24/7 следят за состоянием оборудования, чтобы для пользователей были доступны услуги стабильно высокого качества.

О преимуществах комплексных тарифов

Кроме финансовой составляющей, клиента ожидают и другие преимущества пакетов, в которых комбинируется Интернет и телевидение. Перегрузки линий и потеря скорости трафика исключены, весь ТВ-контент подается на отдельной линии. Указанную в пакете скорость Интернета можно использовать для работы, коммуникации онлайн и удаленного обучения.



Среди многообразия тарифов Volia можно подобрать вариант с контентом на любой вкус. Просматривая любимые фильмы, мультфильмы и передачи можно наслаждаться отменным качеством контента, полным отсутствием рекламных вставок. Также можно индивидуально заказать дополнительные подборки каналов, а еще ускорение трафика, фиксированный IP.



Для тех, кто боится столкнуться с вирусными приложениями и вредоносными программами, доступен заказ антивирусной защиты в формате специализированного ПО. Если возникла потребность перейти на другой тарифный план – это делается быстро и легко.