Інтернет та ТБ: грамотний підхід до вибору провайдера

Якщо користуватися послугами кількох компаній – доведеться платити більше та стикатися з організаційними труднощами. Значно простіше скористатися комплексним пакетом послуг, підключити все одразу, знизити фінансові витрати. Вигоди такого підходу можна отримати лише якщо вдасться вибрати надійного постачальника послуг.

За якими критеріями шукати провайдера?

Загальнонаціональні провідні компанії, які працюють у сегменті тривалий час, можуть забезпечити ширший спектр можливостей, ніж їхні регіональні конкуренти. Вони забезпечують кращу якість сервісу, дають можливість легко підключитися без проблем та зайвих очікувань. Наприклад, Volia дає можливість провести Інтернет та ТБ вже наступного дня після звернення. Менеджер проконсультує щодо питань підключення та підкаже, який тарифний план краще обрати. Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці https://volia.com/.

Провайдер працює на ринку ще з 2002 року. За цей час фахівці компанії навчилися розуміти потреби клієнтів та реалізовувати бажане. Абоненти отримують:

надійний інтернет із якісним сигналом;

цілодобову підтримку;

перегляд контенту через програму для смартфона;

можливість одночасного перегляду на трьох гаджетах;

доступ до прем'єрних фільмів та легендарних серіалів в онлайн-кінотеатрі.

Для нових абонентів у деяких пакетах передбачені Сили Волі – доповнення чи покращення, які можна вибрати без доплати. Технічні фахівці 24/7 стежать за станом обладнання, щоб користувачам були доступні послуги стабільно високої якості.

Про переваги комплексних тарифів

Окрім фінансової складової, на клієнта очікують й інші переваги пакетів, в яких комбінується інтернет та телебачення. Перевантаження ліній та втрата швидкості трафіку виключено, весь контент подається на окремій лінії. Вказану в пакеті швидкість інтернету можна використовувати для роботи, онлайн-комунікації та віддаленого навчання.

Серед різноманітності тарифів Volia можна підібрати варіант із контентом на будь-який смак. Переглядаючи улюблені фільми, мультфільми та передачі можна насолоджуватися відмінною якістю контенту, повною відсутністю рекламних вставок. Також можна замовити додаткові вибірки каналів, а також прискорення трафіку, фіксований IP.

Для тих, хто боїться зіткнутися з вірусними та шкідливими програмами, доступне замовлення антивірусного захисту у форматі спеціалізованого ПЗ. Якщо виникла потреба перейти на інший тарифний план – це робиться швидко та легко.