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01.12.2022, 12:40

iPhone 14 Pro Max – действительно ли новинка так хороша?

Цей матеріал також доступний українською
iPhone 14 Pro Max – действительно ли новинка так хороша? - Фото

Специалисты интернет-магазина Stylus разбираются в статье

Смартфон iPhone 14 Pro Max стал главным устройством, которое представила компания Apple 7 сентября. Сразу после презентации были оформлены миллионы предзаказов на это устройство. Но чем на этот раз смог удивить самый популярный производитель смартфонов? Специалисты интернет-магазина Stylus разбираются далее в статье. 

Лучший дисплей на рынке 

Практически всю фронтальную панель устройства занимает Super Retina XDR дисплей с диагональю 6,7 дюймов, выполненный по технологии OLED. Экран обладает флагманскими характеристиками:

● Яркость 2000 нит.

● Частота обновления 120 Гц.

● Разрешение экрана 2796 x 1290. 

Технология ProMotion обеспечивает частоту обновления 120 Гц, что позволяет наслаждаться невероятной плавностью изображения. Если говорим о дисплее, то стоит также упомянуть главное изменение Айфона сравнительно с прошлогодними моделями. Вместо привычной челки iPhone 14 Pro Max получил Dynamic Island, который представляет собой вырез под камеру и датчики Face ID. Но этот вырез отличается от собратьев на андроиде. Он способен взаимодействовать с системой, на него выводятся уведомления и он откликается на нажатия. 

Долгожданным обновлением стало появление функции Always On Display, с помощью которой дисплей смартфона всегда отображает время и уведомления. Это реализовано с помощью технологии изготовления экрана OLED, что также сопутствует сбережению заряда аккумулятора. 

Производительность 

Смартфоны Apple в последние годы далеко оторвались от конкурентов по части производительности. Давайте взглянем, как дела у новинки:

● 4-нанометровый процессор Apple A16 Bionic, который позволяет выполнять любые задачи, которые только можно поставить смартфону. Прошлогодняя модель A15 Bionic до сих пор остается мощнейшим решением, а новинка еще и получила прирост в производительности в 20-25 процентов.

● 6 Гб оперативной памяти типа LPDDR5 оптимизированы для работы с нейронными сетями и прекрасно справляются с обеспечением стабильности в работе системы.

● Четыре варианта встроенной памяти на выбор — 128, 256, 512 Гб или 1 Тб. 

Учитывая неспешное развитие компании Qualcomm в плане производительности своих чипов, Айфон остается лидером рынка по части железа.

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Теги: apple, iPhone, Stylus, iPhone 14 Pro Max
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