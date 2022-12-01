iPhone 14 Pro Max – действительно ли новинка так хороша?

Смартфон iPhone 14 Pro Max стал главным устройством, которое представила компания Apple 7 сентября. Сразу после презентации были оформлены миллионы предзаказов на это устройство. Но чем на этот раз смог удивить самый популярный производитель смартфонов? Специалисты интернет-магазина Stylus разбираются далее в статье.

Лучший дисплей на рынке

Практически всю фронтальную панель устройства занимает Super Retina XDR дисплей с диагональю 6,7 дюймов, выполненный по технологии OLED. Экран обладает флагманскими характеристиками:

● Яркость 2000 нит.

● Частота обновления 120 Гц.

● Разрешение экрана 2796 x 1290.

Технология ProMotion обеспечивает частоту обновления 120 Гц, что позволяет наслаждаться невероятной плавностью изображения. Если говорим о дисплее, то стоит также упомянуть главное изменение Айфона сравнительно с прошлогодними моделями. Вместо привычной челки iPhone 14 Pro Max получил Dynamic Island, который представляет собой вырез под камеру и датчики Face ID. Но этот вырез отличается от собратьев на андроиде. Он способен взаимодействовать с системой, на него выводятся уведомления и он откликается на нажатия.

Долгожданным обновлением стало появление функции Always On Display, с помощью которой дисплей смартфона всегда отображает время и уведомления. Это реализовано с помощью технологии изготовления экрана OLED, что также сопутствует сбережению заряда аккумулятора.

Производительность

Смартфоны Apple в последние годы далеко оторвались от конкурентов по части производительности. Давайте взглянем, как дела у новинки:

● 4-нанометровый процессор Apple A16 Bionic, который позволяет выполнять любые задачи, которые только можно поставить смартфону. Прошлогодняя модель A15 Bionic до сих пор остается мощнейшим решением, а новинка еще и получила прирост в производительности в 20-25 процентов.

● 6 Гб оперативной памяти типа LPDDR5 оптимизированы для работы с нейронными сетями и прекрасно справляются с обеспечением стабильности в работе системы.

● Четыре варианта встроенной памяти на выбор — 128, 256, 512 Гб или 1 Тб.

Учитывая неспешное развитие компании Qualcomm в плане производительности своих чипов, Айфон остается лидером рынка по части железа.