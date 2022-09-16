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16.09.2022, 15:40

iPhone 14: прогресс или изменения для галочки

Цей матеріал також доступний українською
iPhone 14: прогресс или изменения для галочки - Фото
iPhone 14 и 14 Plus. Скриншот трансляции Apple

Разберемся подробнее, что из этого получилось.

7 сентября 2022 года состоялось традиционное осеннее мероприятие – презентация "яблочной" новинки iPhone 14. Пользователям продукции Apple представили измененный модельный ряд, в котором место mini-версии занял Айфон 14 плюс. Устройство нового поколения потерпели трансформации, чтобы удивить пользователей. Купертиновцы решили коснуться внешнего вида гаджетов и поработать с "челкой", а еще не обошлось без совершенствования камер и апгрейда "начинки". Разберемся подробнее, что из этого получилось.

Куда пропала "челка": внешний вид новинок

Дизайн – первое, на что обращает внимание пользователь, глядя на аппарат. Пристальный глаз заметит каждый дополнительный миллиметр дисплея, которым готовы похвастаться новинки. iPhone 14 Pro изменился в размере, поэтому придется обзавестись новыми чехлами для защиты корпуса. Углы стали более плавными, а еще появилось интересное цветовое решение – в продаже будет доступен фиолетовый смартфон.

Одним из главных изменений в дизайне считают замену "челки", которая долгое время отличала устройства Apple от других смартфонов на базе Android. Постепенно уменьшая вынужденный вырез, разработчики пришли к тому, что заменили его на Dynamic Island для фронтальной камеры и датчика Face ID в версиях Pro.

Апгрейд фото-возможностей и съемки видео

Приверженцы "яблочных" смартфонов ценят их за способность делать качественные снимки, которые достойны попасть в ленту социальных сетей без обработки. Купертиновцы поработали над камерами моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Фронтальный объектив получил систему автоматической фокусировки, что позволяет делать четкие селфи и снимать stories в отличном качестве. Благодаря современным алгоритмам iOS картинка будет отличной даже во время общения по видеосвязи.

Не обошли стороной модули основных камер, в которых используют 48-мегапиксельный сенсор. До выхода прошек нового поколения максимальными были линзы на 12 Мп. Изменение позволяет получать еще более сочные, яркие и насыщенные кадры. За них отвечает перископическая конструкция, в которой матрица расположена перпендикулярно плоскости смартфона. Для перемещения линз доступно больше места, что расширяет диапазон зума.

Камера в Айфоне четырнадцатого поколения предполагает съемку 4K-видео в 60FPS. Теперь отснятый контент можно смотреть на телевизорах с большой диагональю, поддерживающих соответствующую технологию. Такой апгрейд оценят пользователи Pro и Pro Max версий.

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Теги: Apple iPhone 14, iPhone 14
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