IPnet: год гигабитного Интернета всего за 1099 грн

В мире быстрых решений скорость Интернета уже не может быть просто достаточной и закрывать базовые ожидания клиентов. Пользователи все чаще интересуются наличием у провайдера возможности подключения высокоскоростного Интернета, который откроет еще больше возможностей в Сети. Компания IPnet для своих киевских пользователей уже подготовила такое предложение! Подключить гигабитный Интернет стало максимально просто – нужно только выбрать эту опцию на сайте при заказе подключения или сказать консультанту, что среди всех предложенных тарифов вас интересует именно гигабитный интернет-тариф.

Новые акции на подключение Интернета от IPnet

Прежде чем выбрать одного из провайдеров Киева, пользователи зачастую рассматривают выгодные предложения и акции на подключение домашнего Интернета. Это может быть как сниженная стоимость первых нескольких месяцев предоставления услуг, так и дополнительные сервисы в пакете.

Как правило, после завершения обозначенного периода цены у большинства провайдеров взлетают в несколько раз. Поэтому, самая привлекательная акция на Интернет от провайдера — это та, в которой совмещены и выгодная стоимость, и лучшие технические характеристики, отвечающие за качество услуги.

Гигабитный Интернет в городе Киев — это возможность передавать данные в десятки раз быстрее, которая стала доступной каждому благодаря использованию мощного оборудования столичными провайдерами. Какая же стоимость вашего сэкономленного времени и комфорта? А вот она может разниться.

Так, например, интернет-провайдер IPnet анонсирует такое предложение всего за 1099 грн/год. Если на гигабитный Интернет цена выгоднее, чем на обычный, то зачем выбирать менее рациональное решение? Тем более, что такое предложение на рынке достаточно уникально.

Со скоростью 1000 Мбит/c можно смотреть фильмы и стриминговые сервисы без пауз, наслаждаться четкой картинкой и лучшим качеством звука. Передача данных происходит в секунды, а значит вы просто получаете удовольствие от процесса, не отвлекаясь на перезагрузку страниц или ожидание отправки файлов. Акционное предложение от IPnet Киев и тарифы 1099 грн/год действуют до 10 марта 2022.

К слову, на сайте IPnet Интернет со скоростью 1000 Мбит/c можно заказать и в других пакетах с цифровым телевидением, TV-архивом и антивирусом. Цена на такие пакеты варьируется в зависимости от количества каналов в пакете и дополнительных услуг от провайдера. Также для клиентов IPnet в Киеве действует программа бонусов и подарков IPnet Club. Компания следит за качеством предоставляемых услуг и обеспечивает техническую поддержку 24/7.

Подключить гигабитный интернет по акционной цене можно, оставив заявку на сайте IPnet или заказав консультацию онлайн. Менеджер проверит доступность вашего адреса к подключению, а после – согласует время подключения специалистом компании.