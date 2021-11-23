Итоговое событие года в ритейле и девелопменте: RAU Summit 2021 состоится 9 декабря

9 декабря 2021 года в КВЦ Парковый состоится IX ежегодный ритейл-саммит RAU Summit 2021 – итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.
В этом году RAU Summit 2021 будет посвящен инновациям и клиентскому опыту, ведь ритейл и девелопмент – те сферы, которые одними из первых трансформируются и внедряют технологические новации, особенно эти процессы ускорились в связи с новыми условиями работы во времена пандемии.
В этом году основными направлениями для обсуждения на RAU Summit 2021 станут:
Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.
Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.
Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition?
Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.
Цифровая трансформация бизнеса: влияние на организацию и управление.
Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.
Изменения в лояльности потребителей во время пандемии.
Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.
Оптимизация бизнес-процессов. Логистические решения для ритейла.
Среди первых спикеров RAU Summit 2021:
Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО "Епіцентр К".
Анна Горкун, владелица и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".
Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.
Дмитрий Деркач, совладелец сети "Планета Кино", Pumpidup, IWIS.
Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.
Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.
Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.
Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza.
Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.
Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.
Контактное лицо по вопросам регистрации:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53/[email protected])
По вопросам партнерства:
Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30/[email protected])
Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93/[email protected])