Июльские контрасты: жара и гроза — прогноз на 26–27 июля

На западе зонт будет кстати, а на юге обязательно понадобятся солнцезащитные очки

🌤 Суббота, 26 июля

Суббота обещает быть теплой, местами жаркой, но в целом комфортной. Главное — знать, где стоит взять с собой зонт. Погода будет переменчивой, поэтому не забудьте проверить прогноз.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) По данным SINOPTIK.ua, здесь жарко: до +34 °C, ночью — до +17 °C. В Харькове день ясный, а вот в Луганской области местами возможна гроза, хотя и короткая. Температура выше климатической нормы — ощущается жарко, особенно в городе.

🔹 Центр (Киев, Днепр) В Киеве и Днепре — +25…+34 °C, возможны локальные ливни. В Сумской и Черниговской областях грозы (до 36 мм осадков!). Внимание — действует штормовое предупреждение из-за жары и сухости воздуха. Погода может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Умеренно тепло: +24…+28 °C днем, до +15 °C ночью. В отдельных районах — кратковременные дожди, характерные для горных регионов. В Ивано-Франковске и Львове ливни маловероятны, но влажность воздуха достаточно высокая. Содержание аллергенов будет средним.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Погода здесь стабильная — солнце и жара до +34 °C. Воздух сухой, почти без ветра. В Херсоне опасность из-за чрезвычайной пожарной ситуации. Не забывайте головные уборы и воду — это важно не только для комфорта, но и для здоровья.

🧢 Совет: На западе зонт будет кстати, а на юге обязательно понадобятся солнцезащитные очки. 🌿 Народная примета: "Как в этот день жара, так и зима будет суровой."

🌦 Воскресенье, 27 июля

Воскресенье — классика переменчивого лета: дожди, жара, штормовые предупреждения и резкое падение температуры в некоторых регионах. По данным SINOPTIK.ua, день будет непредсказуемым — и именно поэтому особенно важно учитывать погоду в вашем регионе.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Местами похолодание: температура от +23°C до +32°C. В Харькове без осадков, в Луганске возможны грозы. Температурный режим близок к норме, но повышенная влажность может вызывать лёгкий дискомфорт.

🔹 Центр (Киев, Днепр) В центральных регионах ожидаются дожди: в Житомирской и Киевской областях — сильные ливни (до 11 мм), грозы. В Киеве — +23…+31 °C, заметное снижение температуры вечером. Людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется избегать длительных прогулок. Прогноз также предупреждает о высоком уровне пожарной опасности во многих районах.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Погода здесь самая переменчивая: ожидаются сильные дожди и грозы. В Ужгороде, Мукачево и Ивано-Франковске выпадет более 10 мм осадков. Температура днем +23…+28 °C, ночью до +13 °C. Воздух свежий, но местами насыщен аллергенами: пыльца трав активно присутствует в Луцке и Владимире. Людям с сезонной аллергией следует ограничить время пребывания на открытом воздухе.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Дожди доберутся и сюда. Одесса и Херсон утром будут солнечными, но ближе к вечеру возможны кратковременные грозы. Температура держится в пределах +29…+33 °C, но жара менее агрессивная, чем в субботу. Тем не менее, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется.

☔ Рекомендация: Следите за прогнозом погоды. В дождливых регионах позаботьтесь о дождевиках и зонтах, а в солнечных — о термозащите. 📌 Интересный факт: Июльские грозы часто приходятся на выходные — метеорологи шутят, что дожди "отдыхают" в будние дни.