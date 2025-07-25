Липневі контрасти зі спекою та грозою — прогноз на 26–27 липня

На заході парасоля стане у пригоді, на півдні обов’язково знадобляться сонцезахисні окуляри

🌤 Субота, 26 липня

Субота обіцяє бути теплою, подекуди спекотною, але здебільшого комфортною. Головне — знати, де варто прихопити парасолю. Погода буде мінливою, тож не забувайте перевірити прогноз.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) За даними SINOPTIK.ua, тут спекотно: до +34 °C, вночі — до +17 °C. У Харкові день ясний, а от у Луганській області місцями ймовірна гроза, хоч і коротка. Температура вища за кліматичну норму — відчувається спекотно, особливо в місті.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) У Києві та Дніпрі — +25…+34 °C, можливі локальні зливи. На Сумщині та Чернігівщині грози (до 36 мм опадів!). Увага — діє штормове попередження через спеку і сухість повітря. Погода може мати негативний вплив на людей із серцево-судинними захворюваннями.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) Помірно тепло: +24…+28 °C вдень, до +15 °C вночі. В окремих районах — короткочасні дощі, типові для гірських регіонів. В Івано-Франківську та Львові зливи малоймовірні, але вологість повітря досить висока. Вміст алергенів буде середнім.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) Погода тут стабільна — сонце і спека до +34 °C. Повітря сухе, майже без вітру. У Херсоні — небезпека через надзвичайну пожежну ситуацію. Не забувайте про головний убір і воду — це важливо не лише для комфорту, а й для здоров’я.

🧢 Порада: На заході парасоля стане у пригоді, на півдні обов’язково знадобляться сонцезахисні окуляри. 🌿 Народна прикмета: "Як у цей день спека — зима буде сувора."

🌦 Неділя, 27 липня

Неділя — класика мінливого літа: дощі, спека, штормові попередження й різке падіння температури в деяких регіонах. За даними SINOPTIK.ua, день буде непередбачуваним — і саме тому особливо важливо врахувати погоду в регіоні.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) Місцями похолодання: температура від +23 °C до +32 °C. У Харкові без опадів, у Луганську можливі грози. Температурна картина ближча до норми, але підвищена вологість може викликати легкий дискомфорт.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) У Центрі дощі: на Житомирщині та Київщині — сильні зливи (до 11 мм), грози. У Києві — +23…+31 °C, помітне падіння температури ввечері. Людям, чутливим до погоди, радимо уникати тривалих прогулянок. Прогноз також попереджає про високий рівень пожежної небезпеки в багатьох районах.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) Погода тут наймінливіша: очікуються сильні дощі та грози. В Ужгороді, Мукачевому та Івано-Франківську — понад 10 мм опадів. Температура вдень +23…+28 °C, уночі — до +13 °C. Повітря свіже, але місцями насичене алергенами: трав’яний пилок активно присутній у Луцьку та Володимирі. Людям з сезонною алергією варто обмежити час на відкритому повітрі.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) Дощі дійдуть і сюди. Одеса й Херсон зранку будуть сонячними, але ближче до вечора можливі короткочасні грози. Температура тримається в межах +29…+33 °C, але спека менш агресивна, ніж у суботу. Проте надзвичайна пожежна небезпека все ще зберігається.

☔ Рекомендація: слідкуйте за прогнозом погоди. В дощових регіонах подбайте про дощовики та парасольки, а у сонячних — про термозахист. 📌 Цікавий факт: Липневі грози часто припадають на вихідні — метеорологи жартують, що дощі "відпочивають" у будні.