Издание украинской бизнес-литературы, несмотря на военный контекст

Широкомасштабная война продолжается, но это не мешает выпуску инновационной управленческой литературы. В ноябре 2022 года вышло издание второй книги одного из ключевых стратегов XXI века Рона Аднера, "Победить в правильной игре. Как держать удар в меняющемся мире", что переведено на украинский язык.

Напомним, что в сентябре 2022 года была презентована первая книга Рона Аднера "Широким взглядом", переведенная для нас на родной язык. Вторая книга идет как продолжение первой, выводящей на более сложный уровень стратегического мышления.

Книга "Победить в правильной игре. Как держать удар в меняющемся мире" создает условия для переосмысления существующего взгляда на конкуренцию и лидерство и погружает в новый образ мышления и прорывные идеи.

На примере кейсов известных компаний Wayfair, Spotify, Amazon, Apple, Kodak, автор книги рассказывает о новых подходах в построении стратегий бизнес-экосистем в изменяющейся конкурентной среде.

Итак, как победить в правильной игре и стремитесь ли вы к этому?

Чем важна эта книга:

• Показывает, как изменилась конкуренция от индустриального общества к экосистемному взаимодействию.

• Рассказывает о том, как добиться успеха в эпоху перемен: стратегии и инструменты для нападения, защиты, определения времени и лидерства в конкурентном ландшафте.

• Содержит примеры реальной жизни, которые иллюстрируют идеи автора и создают среду для развития собственных стратегий, чтобы убедиться, что вы держите удар в меняющемся мире.

Об авторе:

Рон Аднер – профессор стратегии в школе бизнеса Дартмутского колледжа, выступает спикером и консультантом для компаний по всему миру. Последние десять лет изучает причины успеха и неудачи инноваций. Публиковался в Wall Street Journal, Financial Times, Forbes и Harvard Business Review.

Рецензии на книгу:

Эта книга является выдающимся вкладом в стратегическую литературу. Любой лидер, не понимающий своей архитектуры ценностей, рискует быть ослепленным из-за нарушения экосистемы. Важно прочтение для всех, кто участвует в разработке стратегии или кто хочет этим заниматься.

Ребекка Гендерсон, профессор Университета Джона и Натти Макартуров, Гарвардский университет; автор книги "Переосмысление капитализма в мире в огне".

Рон Аднер снова написал книгу, которая изменяет наше представление о ценностях и конкурентоспособности.

Куэ Даллара, СЕО Honeywell Connected Enterprise

Рон Аднер четко и убежденно учит, что в мире, охваченном бурными разрушительными волнами, следующими великими победителями будут те, кто создаст глубоко устойчивую стратегическую архитектуру. В то время как многие стратеги сосредотачиваются на самой компании и ее отрасли, Аднер срочно побуждает нас осмотреться вокруг себя, чтобы увидеть и, в конце концов, использовать большую карту связей и взаимозависимостей в целой экосистеме. Суровый и конкретный, вдумчивый и практичный, он доказывает, что является одним из важнейших стратегических мыслителей в двадцать первом веке.

Джим Коллинз, автор книги "От хорошего до величественного"

После серьезной трансформации отрасли в Kodak я знаю, что взрывные вызовы невозможно решить просто делая то, что обычно. Книга Рона Аднера помогает понять, что вокруг вас формируется конкурентная среда, и учит, как в ней добиться успеха.

Стив Сассон, генеральный директор Kodak в отставке, изобретатель цифровой камеры

Заказать книгу можно по ссылке.

Выпуск и перевод книги прошли благодаря сотрудничеству интеллектуального агентства TransformWISE с издательством Лаборатория при поддержке ATMOSFERA.