JP Masters: Надежный сервис для литых дисков в Киеве

Современный рынок автомобильных комплектующих представлен широким выбором литых дисков, которые отличаются между собой разными конструктивными особенностями, системами крепежей и материалами. Их стоимость высокая, поэтому любому потребителю хотелось бы, чтобы она соответствовала качеству. Но, как и любая другая деталь в автомобиле, они выходят из строя и требуют ремонта. Колесные диски трескаются, деформируются. Это неизбежный факт, учитывая состояние дорожного покрытия и активную эксплуатацию автомобиля. Конечно же, рихтовка легкосплавных дисков обойдется гораздо дешевле, чем покупка новых.

Не каждый шиномонтаж в Киеве берется за восстановление дисков, ведь для этого требуется профессиональное оборудование и квалифицированный персонал. Именно поэтому вы смело можете обращаться в JP Masters: тут есть все необходимое для ремонта.

Компания JP Masters предоставляет такие виды услуг:

рихтовка литых дисков;

покраска дисков;

полировка дисков;

прокатка литых дисков и др.

Ремонт легкосплавных дисков начинается с диагностики специалистом характера повреждений. После этого он предлагает варианты решений и озвучивает стоимость того или иного вида ремонта. Таким образом вы можете определится и выбрать приемлемый для вас. В случае серьезных повреждений предлагается реставрация. Если было диагностировано нарушение геометрии, мастер предлагает такое решение – рихтовка дисков. Мы рекомендуем не откладывать и не пропускать плановую диагностику, поскольку это увеличивает риск выхода из строя элементов рулевого управления и езда в таких условиях может быть небезопасной.

Если диски утратили свой былой блеск или потеряли привлекательный внешний вид, вернуть его поможет полировка дисков (Киев) или же алмазная проточка. Эта процедура имеет такое название из-за того, что полировка выполняется алмазным наконечником, в результате чего снимается тонкий изношенный слой, а затем – лакировка. После проведенной процедуры дискам возвращается привлекательность и презентабельный вид.

Иногда единственным решением по ремонту является аргонно-дуговая сварка. Этот метод позволяет качественно сформировать сварочный шов при серьезных видах повреждений автомобильных дисков. Кроме того, такой вид сварки производится в среде аргона, что защищает металл от окисления. В результате остается лишь небольшой шов, он нужен для того, чтобы дополнительно укрепить место соединения. Но стоит учитывать, что при нагревании меняется структура металла, поэтому подойдет такой способ ремонта или нет в случае вашей поломки, может сказать только специалист. Прокатка литых дисков выполняется на специальном гидравлическом прессе. А перед этим их стоит нагреть, чтобы исключить эффект плавления металла во время прокатки и чтобы диск не утратил свою привлекательность.

В случае любой поломки, деформации, повреждения или просто для диагностики дисков обращайтесь в компанию JP Masters. Это не сервис 24/7, но в нем есть индивидуальный подход к каждому клиенту, команда профессиональных мастеров и высокое качество выполнения работ.