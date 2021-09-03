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03.09.2021, 16:51

Качество украинского топлива достигнет мировых стандартов – Ukrainian Petroleum

Цей матеріал також доступний українською
Качество украинского топлива достигнет мировых стандартов – Ukrainian Petroleum - Фото

В Харьковской области завершается строительство и модернизация первого в истории независимой Украины частного нефтехимического предприятия - Ukrainian Petroleum. Новый собственник намерен работать исключительно с украинскими добывающими компаниями и считает, что главная задача – развивать украинскую экономику. Об этом в своем интервью для издания "ЭнергоБизнес" рассказал президент инвестиционной промышленной группы AES Group Константин Валеулин.

"Цифры импорта бензинов за первое полугодие 2021 года рекордные – порядка 115 тысяч тонн в месяц. Мы зависимы от импортных производителей и очевидно не развиваем собственную отрасль. Работа с украинскими компаниями позволит покрыть необходимость в поставке сырья для отечественного производства, снизит себестоимость конечного продукта и остановит отток валюты из страны", – отмечает Константин Валеулин. 

По его словам на сегодняшний день есть трудности как с наличием украинского топлива на украинском рынке, так и с вопросами стандартного качества топлива в целом:

"Мы хотим, чтобы украинский потребитель, во-первых, получил возможность выбора, а, во-вторых, этот выбор был подкреплен более высоким качеством и низкой ценой, за счет того, что отечественный производитель может себе позволить быть конкурентоспособным на внутреннем рынке. Как только мы выйдем на рынок со своими продуктами, цена для конечного покупателя упадет".

Новый НПЗ будет использовать технологию каталитического риформинга и гидроочистку. Контракты на поставку оборудования заключены с лицензированными мировыми компаниями. В планах компании уже в первом квартале 2022 года выйти на производство продукции бензола химического 99,9%, н-гексана пищевого, бензина стандарта Евро 5, дизель Евро 5 и мазута марки м-100.

Инвестиции в проект модернизации и запуска Ukrainian Petroleum составят порядка 200 млн $. Для гарантии системности строительных работ и активных темпов модернизации AES Group заручились поддержкой одного из лучших банков страны – "ПУМБ".

"Даже если не брать в учет создание дополнительных рабочих мест и стабильную уплату налогов, что сделает нас самым крупным налогоплательщиком региона, мы в значительной степени решим вопросы украинских добывающих компаний. Харьков, Полтава и Сумы – центр добычи украинского газового конденсата и легкой нефти. Мы будем комфортны не только в вопросах логистики, но и в большей степени – в качестве предоставляемых услуг по переработке. Кроме этого, наш продукт позволит частично заместить импорт и увеличить экспорт, что, безусловно, положительно отразится на ВВП страны и на нефтехимической отрасли в целом", –  говорит Константин Валеулин и подчеркивает, что компания тесно сотрудничает с общественными группами, местными сообществами и органами власти, поддерживая государственную политику, направленную на развитие отечественного бизнеса и укрепление энергонезависимости страны.

Источник интервью: https://e-b.com.ua/ukrainskii-proryv-ukrainian-petroleum-ukreplyaet-pozicii-nefteximiceskoi-otrasli-1589

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Теги: Ukrainian Petroleum
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