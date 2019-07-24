Как часто нужно менять постельное белье?

Мы стараемся выбирать красивое и качественное постельное белье из натуральных тканей. От этого фактора зависит в первую очередь комфорт пребывания в постели и, конечно же, здоровый сон. Но это еще не все, на что нужно обратить внимание. Не каждый задумывается над тем, как часто нужно менять постель и почему собственно это нужно делать?

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Замена постельного белья – процедура обязательная, которую следует периодически выполнять. Стирка постельного комплекта должна проходить систематически. При этом нужно соблюдать температурный режим стирки, который подходит для того или иного вида ткани. От этого будет зависеть дезинфекция постельного и его сохранность после стирки.

Причины замены постельного белья

Итак, давайте разберемся, почему так важно менять постель:

Глубокий сон. В чистую постель приятно ложиться. Запах свежести – лучший помощник для расслабления. Согласитесь, на чистой постели приятно и хорошо спиться. Периодическая замена постели поможет вам просыпаться в бодром расположении духа.

В чистую постель приятно ложиться. Запах свежести – лучший помощник для расслабления. Согласитесь, на чистой постели приятно и хорошо спиться. Периодическая замена постели поможет вам просыпаться в бодром расположении духа. Здоровый сон. Ткань имеет свойство впитывать в себя частички пыли. Именно пыль является одним из распространителей вредных микроорганизмов: вирусов, споров, бактерий. Вдыхание пыли провоцирует риск возникновения аллергических реакций, проблемы дыхательной системы, воспаления слизистой, ослабление иммунитета.

Важно! Постельный клещ питается отмершими клетками эпителия. Продукты его жизнедеятельности вызывают сильнейшую аллергию. Притом, что вывести постельного (пылевого) клеща достаточно сложно. С этой проблемой может справиться только специальная служба дезинсекции.

Сколько раз в месяц нужно менять постель

Все зависит от нескольких факторов:

Количества жильцов

Степени загрязнения постели

Наличия в доме детей, аллергиков, животных

Индивидуальных привычек и бытовых нюансов

Несколько рекомендаций по замены постели:

Полуторный комплект для одного можно стирать с периодичностью в две недели. Этого будет вполне достаточно.

Двуспальную постель для двоих нужно менять чаще, в идеале 1 раз в неделю.

Наволочки и простынь требуют более частой стирки силу своей быстрой загрязненности.

При инфекционном заболевании или температуре нужно многократно менять постель, а после выздоровления застелить новый комплект.

Людям, страдающим на аллергию и астму, следует стелить новое белье с периодичностью 2-3 дня (желательно).

Время года играет важную роль в периодичности замены постельного белья. Так, например, летом постель меняется чаще, зимой – реже. Для лета можно использовать более тонкий текстиль, который легко стирается и быстро высыхает.

Важно! Сушка белья на свежем воздухе – самое лучшее решение для поддержания его свежести. Сушите летом постель на солнце, а зимой – на морозе. Все пойдет только на пользу. Избавление от вредоносных микроорганизмов гарантировано!

Правила стирки

Всегда стирайте постель при температуре 60 °C, а иногда и выше. Все зависит от плотности ткани и степени ее загрязненности.

Заранее рассортируйте комплект в зависимости от вида текстиля. Для каждой ткани нужен индивидуальный режим стирки. Например, шелк следует стирать только деликатной программой, не выжимая, а просто вывесить ткань на просушку.

При стирке постельного белья желательно использовать кондиционер. Это придаст изделию особую мягкость и приятный аромат. Спать в такой постели – одно удовольствие.

Важно! Зимний вариант, фланелевые или махровые простыни нужно менять не реже 1 раза в месяц. Стирать максимум при 40°C для целостности и сохранности ткани.

Как часто нужно менять постельное белье – индивидуальный вопрос. В любом случае, спать в чистой постели всегда приятно, как ни крути!