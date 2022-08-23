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23.08.2022, 19:20

Как формируется рейтинг и основные критерии оценок онлайн казино Украины

Цей матеріал також доступний українською
Как формируется рейтинг и основные критерии оценок онлайн казино Украины - Фото

В данном материале понимаем, на чем основан рейтинг онлайн казино Украины.

Расскажем, какие критерии учитывают эксперты при анализе игровых заведений, на что игрокам следует обращать внимание при выборе казино онлайн.

Украинская лицензия – главный критерий отбора

До 2020 г. украинским пользователям приходилось проводить время на азартных сайтах иностранных компаний. Изменилось все после того, как Верховная Рада разработала закон о регулировании азартного бизнеса, который подписал Президент.

Таким образом, азартный бизнес в Украине легализован в течение двух лет. Открытие рынка привлекло множество операторов, большинство которых работает в режиме казино онлайн через официальные сайты и мобильные приложения.

Отметим, что лицензия для казино Украины – это прерогатива комиссии КРАИЛ. Недавно образованный орган отвечает за выдачу лицензий потенциальным участникам рынка, отвечающим следующим критериям:

• покупка лицензии сроком пять лет с 39 миллионов гривен;

• регистрация наземного офиса в одном из украинских городов;

• официальное трудоустройство работников компании;

• открытый счет в банке с гарантийным вкладом.

Отметим, что по состоянию на август 2022 года КРАИЛ предоставил 15 лицензий казино Украины в формате онлайн. Полный список лицензированных операторов можно изучить на официальном веб-сайте комиссии.

Качество продукции

В рейтинге, показывающем лучшие онлайн казино Украины, также учитывается качество предлагаемой продукции. В большей степени это касается игровых слотов, пользующихся у пользователей самым высоким спросом.

Чтобы обеспечить клиентам максимально выгодные, комфортные и безопасные условия игры, оператор должен предлагать автоматы исключительно от лицензированных и проверенных провайдеров.

Помимо общего количества слотов, доступных на сайте или в приложении казино, эксперты также анализируют следующие критерии:

• качество графики игр;

• удобство системы навигации;

• наличие джек-потов в слоте;

• процент отдачи игроку.

Среди вышеперечисленных факторов особое внимание следует обратить на процент отдачи игроку, названный в азартной промышленности, как уровень RTP (Return to Player). Приемлемым показателем этого критерия принято считать 95 – 98%. Этот диапазон цифр означает, что онлайн казино Украины не имеет права заработать более 2-5% всех средств, которые игроки вложили в слот.

Бонусы и акции

Тройку основных факторов, формирующих рейтинг онлайн казино, закрывает список бонусных предложений и акций. Для операторов подобные программы являются маркетинговым инструментом, но игрокам подобные поощрения могут оказаться действительно выгодными.

К примеру, стартовый бонус в онлайн казино, как правило, предоставляет пользователю значительную сумму бонусных денег. Чтобы его получить, нужно пройти регистрацию, идентификацию личности и пополнить счет любым способом.


• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;

• Участие в азартных играх не может являться источником доходов или альтернативой работе.

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Теги: казино, онлайн-казино
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