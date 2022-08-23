Как формируется рейтинг и основные критерии оценок онлайн казино Украины

Расскажем, какие критерии учитывают эксперты при анализе игровых заведений, на что игрокам следует обращать внимание при выборе казино онлайн.

Украинская лицензия – главный критерий отбора

До 2020 г. украинским пользователям приходилось проводить время на азартных сайтах иностранных компаний. Изменилось все после того, как Верховная Рада разработала закон о регулировании азартного бизнеса, который подписал Президент.

Таким образом, азартный бизнес в Украине легализован в течение двух лет. Открытие рынка привлекло множество операторов, большинство которых работает в режиме казино онлайн через официальные сайты и мобильные приложения.

Отметим, что лицензия для казино Украины – это прерогатива комиссии КРАИЛ. Недавно образованный орган отвечает за выдачу лицензий потенциальным участникам рынка, отвечающим следующим критериям:

• покупка лицензии сроком пять лет с 39 миллионов гривен;

• регистрация наземного офиса в одном из украинских городов;

• официальное трудоустройство работников компании;

• открытый счет в банке с гарантийным вкладом.

Отметим, что по состоянию на август 2022 года КРАИЛ предоставил 15 лицензий казино Украины в формате онлайн. Полный список лицензированных операторов можно изучить на официальном веб-сайте комиссии.

Качество продукции

В рейтинге, показывающем лучшие онлайн казино Украины, также учитывается качество предлагаемой продукции. В большей степени это касается игровых слотов, пользующихся у пользователей самым высоким спросом.

Чтобы обеспечить клиентам максимально выгодные, комфортные и безопасные условия игры, оператор должен предлагать автоматы исключительно от лицензированных и проверенных провайдеров.

Помимо общего количества слотов, доступных на сайте или в приложении казино, эксперты также анализируют следующие критерии:

• качество графики игр;

• удобство системы навигации;

• наличие джек-потов в слоте;

• процент отдачи игроку.

Среди вышеперечисленных факторов особое внимание следует обратить на процент отдачи игроку, названный в азартной промышленности, как уровень RTP (Return to Player). Приемлемым показателем этого критерия принято считать 95 – 98%. Этот диапазон цифр означает, что онлайн казино Украины не имеет права заработать более 2-5% всех средств, которые игроки вложили в слот.

Бонусы и акции

Тройку основных факторов, формирующих рейтинг онлайн казино, закрывает список бонусных предложений и акций. Для операторов подобные программы являются маркетинговым инструментом, но игрокам подобные поощрения могут оказаться действительно выгодными.

К примеру, стартовый бонус в онлайн казино, как правило, предоставляет пользователю значительную сумму бонусных денег. Чтобы его получить, нужно пройти регистрацию, идентификацию личности и пополнить счет любым способом.





• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;

• Участие в азартных играх не может являться источником доходов или альтернативой работе.