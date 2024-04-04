Как избавиться от моли в квартире?

В этой статье расскажем, как избавиться от платяной моли и других видов насекомого.

Появление любых насекомых в квартире или доме вызывает дискомфорт и неприятные эмоции. А, если они еще и летают, то ощущения от их пребывания становятся вдвойне неприятными. Это касается, в том числе моли, которая заводиться в шкафах и на кухне.

Она доставляет немало проблем, поэтому в случае появления вредителя, нужно незамедлительно поискать эффективные средства для уничтожения или отпугивания. В этой статье расскажем, как избавиться от платяной моли и других видов насекомого. Рассмотрим также специальные приспособления. К примеру, средства от моли в формате спрея, ловушек и другие разновидности.

Как заводится моль в квартире и чем она опасна?

Мелкие вредители могут попасть в квартиру разными путями. Одним из них является вентиляция. Сквозь щели в этой системе насекомые очень легко проникают внутрь помещения и начинают откладывать личинки. Кроме этого, вредитель заводится в результате попадания личинок в продукты питания. Обычно это упаковки с крупами, которые хранились или производились с нарушением правил.

Если рассматривать платяную разновидность, то ее личинки могут попасть внутрь дома на шерсти животных. Еще один путь проникновения для насекомых – это через б/у мебель. Внутри наполнителя иногда находятся личинки, которые позже превращаются в бабочки и вредят материалам. Если случилась одна из ситуаций, тогда нужно быстро уничтожить моль с помощью правильно подобранных средств.

Как бороться с молью в квартире?

Учитывая, что личинки и взрослые особи могут проникать внутрь комнат разными путями, их можно найти в разных местах. Для каждого из них используется особый метод.

Как избавиться от моли на кухне?

Если вы приобрели продукты питания, в которых уже были личинки насекомого, тогда со временем они проявят себя на кухне. Определить это можно по наличию паутины внутри упаковок, появлению бабочек, а также следам.

Заметив подобные последствия, необходимо начать бороться с кухонной молью с помощью разных методов. Оптимальным решением в этом случае станет отпугивающий эффект. Для этого нужно разместить специальные средства с лавандой на полках и в кухонных шкафчиках.

Как избавиться от моли в крупах?

Упаковки с разными крупами – это место, где чаще всего заводиться вредитель. Это связано с нарушением технологии изготовления, условий хранения и другими ситуациями на пищевых производствах. Если вы приобрели такую упаковку, тогда через некоторое время заметите, что внутри появилась паутинка и комки.

Это значит, что личинки постепенно активизируются и начинается их процесс развития. Если из них уже начали появляться бабочки, тогда стоит использовать специальные безопасные средства. К примеру, избавиться от пищевой моли поможет специальное средство для кухни с лавандовым маслом.

Как избавиться от моли в шкафу?

Вещи из натурального ворса являются одним из наиболее привлекательных объектов для насекомых, поэтому они часто заводятся в шкафу. Избавиться от них в этом пространстве помогут несколько видов средств:

отпугиватели с экстрактом лаванды;

ловушки;

специальные вкладыши.

Их нужно разместить на открытом участке, чтобы у мелких вредителей был беспрепятственный доступ к ним. Использовать такие приспособления необходимо столько, сколько необходимо для полного избавления от вредителя.

Как избавиться от моли в квартире народными средствами?

К специальным препаратам можно добавить также народные средства. Это обеспечит комплексную борьбу и более быстрый эффект. К примеру, можно использовать эфирные масла с резкими запахами.

В особенности вредитель ощущает дискомфорт от аромата розмарина, гвоздики и чабреца. Такой вариант подходит как для кухни, так и других помещений. Кроме этого, в случае появления насекомого в продуктах, необходимо тщательно протереть все поверхности раствором на основе уксуса.

Профилактика появления

Чтобы избежать появления мелких вредителей, необходимо тщательно проверять упаковки с крупами во время покупки в магазинах. Они не должны содержать мелких комков и паутинку. Кроме этого, на кухне все сыпучие продукты нужно хранить в закрытом виде.

Вещи в шкафу необходимо периодически проверять и проветривать. Для повышения защиты можно использовать специальные средства с лавандой. Они отпугивают вредителей, что позволяет сохранить вещи, а также избежать лишних забот.





"Источник: nasekomym.net"