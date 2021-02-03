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03.02.2021, 12:02

Как изменился финансовый сектор, обсудят на VII Legal Banking Forum

Как изменился финансовый сектор, обсудят на VII Legal Banking Forum - Фото

Мероприятие состоится 10 февраля 2021 года. Форум аккредитован НААУ на 8 баллов!

Прошлый год изменил рынок услуг во всем мире, не стала исключением и банковская сфера. Если раньше представители банков только говорили о необходимости диджитализации и почти не рассматривали финансовые компании в качестве основных конкурентов, то сегодня уже трудно найти банковское учреждение, которое не имеет своего онлайн-банкинга и не предоставляет дополнительных онлайн-услуг.

С какими достижениями банки вошли в новый 2021 год и какие вызовы ожидают их в будущем, будут обсуждать участники VII Legal Banking Forum и Церемонии награждения "Банки года — 2021" 10 февраля 2021 года. Форум аккредитован НААУ на 8 баллов!

Программа доступна по ссылке: https://pravo.ua/event/bank2021/

Дата проведения: 10 февраля 2021 года

Время проведения Форума: 09:30–18:00

Время проведения Церемонии: 18:30–21:00

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29) / онлайн

Организатор: газета "Юридическая практика"

Соорганизатор: "Финансовый клуб"

Экспертный партнер Форума: ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" 

Генеральный партнер Церемонии: ЮК L.I.Group

Сессии форума:

  • Ожидания финансовой сферы в 2021 году
  • Диджитал-реальность
  • Судебные споры с участием финансовых учреждений
  • Ответственность банков
  • NPL: управление и розыск

Приглашаем к дискуссии и участию в VII Legal Banking Forum и Церемонии награждения "Банки года — 2021" представителей государственных органов власти, топ-менеджмент и директоров соответствующих департаментов банковских и финансовых учреждений, представителей крупных предприятий, партнеров ведущих юридических фирм.

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, [email protected]

Дарья Сваткова, координатор Форума

(050) 419-00-49, [email protected]

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, [email protected]

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Теги: VII Legal Banking Forum
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