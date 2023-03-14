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14.03.2023, 10:05

Как изменился рейтинг CRM в Украине за время войны в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
Как изменился рейтинг CRM в Украине за время войны в 2022 году - Фото

Смогли ли украинские юзеры перейти с российских CRM на украинские сервисы?

Год назад на отечественном рынке CRM лидерские позиции имели российские платформы – в первую очередь это Bitrix24, AmoCRM. Самая популярная украинская CRM SalesDrive в 16 раз уступала российскому лидеру Bitrix24.

Какие изменения произошли за год полномасштабного вторжения РФ в Украину?

Смогли ли украинские юзеры перейти с российских CRM на украинские сервисы? Пока что – нет.

Доля рынка украинских CRM выросла в 2,5 раза, но пока это не достаточно чтобы опередить системы из страны-террориста: 

По состоянию на декабрь 2022 в Украине наибольшим спросом пользуются следующие CRM:

* популярность оценивается соответственно с количеством брендовых запросов с Украины в Google.

Победители и аутсайдеры

Рынок CRM в нашей стране из-за войны упал почти вдвое. Но некоторые компании потеряли 80% клиентов, в то время как другие значительно увеличили количество клиентов.

  • Украинские CRM несмотря на войну нарастили количество клиентов. Украинская CRM SalesDrive – обогнала российскую AmoCRM и вырвалась на 3-е место. KeepinCRM – выросла более чем вдвое.
  • Российские CRM потеряли более 60% клиентов в Украине. AmoCRM, retailCRM, YCLIENTS – потеряли более 75%.

Как перейти на украинскую CRM?

"Мы делаем все необходимое для максимально простого и быстрого перехода клиентов на украинскую CRM" – утверждает руководитель CRM SalesDrive Алексей Стеклов.

Стартовое внедрение CRM SalesDrive – бесплатное для клиента:

  • Бесплатный тестовый период.
  • Бесплатная помощь в настройке интеграций с сайтом, Prom, Rozetka, Новой Почтой і Укрпочтой, SMS, телефонией, Instagram, Facebook, Viber, Telegram.
  • Бесплатная помощь в импорте клиентской базы с предыдущей CRM.

Также функционал CRM-системы должен быть лучше российских аналогов. Только за 2022 год CRM SalesDrive добавила огромное количество интеграций и нового мощного функционала:

  • Интеграции с чат-ботами и мессенджерами: Viber, Telegram, Instagram, Facebook.
  • Чат-виджет на сайт от SalesDrive.
  • Интеграции с эквайрингом: WayForPay, Liqpay, Монобанк-еквайринг.
  • Интеграции с маркетплейсами: Kasta, eBay.
  • Интеграции с сайтами и CMS: Shopify, Weblium, PrestaShop.
  • Интеграции с сервисами SMS: SMS Club, AlphaSMS, SMS-fly.
  • Массовое создание ТТН.
  • Массовое создание и фискализация чеков. 
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Теги: CRM
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