Как изменился рейтинг CRM в Украине за время войны в 2022 году

Год назад на отечественном рынке CRM лидерские позиции имели российские платформы – в первую очередь это Bitrix24, AmoCRM. Самая популярная украинская CRM SalesDrive в 16 раз уступала российскому лидеру Bitrix24.
Смогли ли украинские юзеры перейти с российских CRM на украинские сервисы? Пока что – нет.
Доля рынка украинских CRM выросла в 2,5 раза, но пока это не достаточно чтобы опередить системы из страны-террориста:
По состоянию на декабрь 2022 в Украине наибольшим спросом пользуются следующие CRM:
* популярность оценивается соответственно с количеством брендовых запросов с Украины в Google.
Рынок CRM в нашей стране из-за войны упал почти вдвое. Но некоторые компании потеряли 80% клиентов, в то время как другие значительно увеличили количество клиентов.
"Мы делаем все необходимое для максимально простого и быстрого перехода клиентов на украинскую CRM" – утверждает руководитель CRM SalesDrive Алексей Стеклов.
Стартовое внедрение CRM SalesDrive – бесплатное для клиента:
Также функционал CRM-системы должен быть лучше российских аналогов. Только за 2022 год CRM SalesDrive добавила огромное количество интеграций и нового мощного функционала: