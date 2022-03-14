Как не замерзнуть в палатке: основные советы

Спальный мешок с температурой комфорта +16 °С

Отправляясь в поход с ночевкой, лучше быть готовым к похолоданию. В любой сезон необходимо правильно утепляться и понимать, чем согреться в палатке в случае холода.

Как согреться в палатке

Следующие советы подскажут как не замерзнуть в палатке, если погодные условия в походе неблагоприятные.

Возьмите с собой теплую одежду. Термобелье, теплые носки, шапка, баф — одежда, в которой удобно спать и она хорошо сохраняет тепло. На голову вместо тонкой шапки можно надеть баф. Для похода хорошо подходят такие материалы, как шерсть, она хорошо пропускает воздух, впитывает влагу и регулирует температуру тела, особенно меринос. Также для туристической одежды часто используют другие термоизоляционные материалы, например, флис. Выбирайте правильный спальник. Планируя поход, узнайте прогноз погоды в месте предполагаемого ночлега, это поможет выбрать подходящий спальный мешок. При выборе обращайте внимание на показатель "температура комфорта" — он указывает температуру, при которой комфортно спать в расслабленном состоянии. Не стоит ориентироваться на "экстрим" — на нем указана предельная температура, при которой человек не замерзнет на смерть, но не исключает переохлаждения в мороз. Также важен размер спальника, он должен соответствовать росту. Чтобы спальник дольше держал тепло, его можно дополнительно нагреть. Положите внутрь бутылку, с горячей водой, подойдет также фляга.

Используйте туристический коврик для термоизоляции. Многие недооценивают его важность, однако холод идет от земли и происходит быстрая теплопотеря. Чем холоднее окружающая среда, тем выше теплоизоляция должна быть у коврика. Зимний коврик более толстый или надувной.

Установите палатку в правильном месте. Чтобы в палатке было теплее, установите там, где не так дует ветер.

Лайфхак: если не лежит снег, то дополнительное тепло можно создать, предварительно прогрев место под палатку костром.

Дополнительные способы утепления

Рассмотрим другие способы, как согреться и создать тепло в палатке.

Грелка. Универсальная — это каталитическая, она работает на бензине и по размеру не больше зажигалки, хорошо справляется с обогревом рук и ног, ее также можно использовать для просушки мелких вещей. В самой палатке опасно использовать открытое пламя, поэтому обычная горелка для подогрева внутри палатки не подойдет.

Каталитическая грелка

Спасательное одеяло (изофолия) . Им необходимо обернуться в случае переохлаждения или просто для дополнительного сохранения тепла.

Горячая еда и чай. Чтобы согреться перед сном, нужно поесть и выпить горячий чай. Еда в походе должна быть достаточно калорийная, так организм получит необходимый заряд энергии для согрева.

Зная, как греться в палатке, любое путешествие для вас будет комфортным, а магазин туристического снаряжения предоставит все необходимое для удачного похода в любое время года.