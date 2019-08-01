Как подготовиться к абдоминопластике: секреты идеального живота

Красивая спортивная фигура всегда в моде. Многие девушки годами мечтают о плоском упругом животике. Однако не всегда гармоничные контуры тела можно получить с помощью спорта или правильного питания. На помощь приходит пластическая хирургия, а точнее абдоминопластика – подтяжка живота.
Она дает возможность устранить кожно-жировой избыток, так называемый «фартук», укрепить брюшную стенку, частично убрать растяжки после беременности, масштабного похудения, скорректировать втянутый рубец – «ступеньку» после кесарева сечения, а также другие косметические недостатки.
Важный момент – подготовка к абдоминопластике. Ведущий пластический хирург Украины Светлана Работенко специализируется на эстетических операциях и имеет 15-тилетний опыт в этой сфере, рассказала обо всех нюансах планирования оперативного вмешательства.
Перед хирургическим вмешательством пациент должен быть детально осведомлен о нюансах предстоящей операции, а также периоде реабилитации. На консультации пластический хирург подробно рассказывает о том, как подготовиться к абдоминопластике и какие рекомендации стоит соблюдать.
Пластика живота предполагает прохождение обследования и сдачу анализов. На основании полученных результатов специалист принимает решение о проведении операции.
Выявить вероятные противопоказания позволяет дооперационное обследование, которое включает сдачу анализов. Рекомендуются: общий анализ крови, анализ крови на ВИЧ и RW, общий анализ мочи.
Исходя из полученных результатов, пластический хирург решает, будет ли проводится абдоминопластика. После этого пациент консультируется с врачом-анестезиологом. Подтяжка живота всегда проводится под общим наркозом.
За 2 недели до операции рекомендуется перейти на здоровый образ жизни – отказаться от табакокурения (или значительно снизить количество выкуриваемых сигарет), кальяна, исключить употребление алкоголя. Вредные привычки способствуют более длительном реабилитационному периоду. Например, никотин замедляет процесс восстановления тканей.
Здоровое сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия. За 2-3 недели до абдоминопластики употребляйте в пищу больше овощей, зелени, фруктов. Стоит отказаться от жирной, сладкой, крахмалистой пищи, а также продуктов, которые способствуют газообразованию (горох, фасоль).
Не стоит рассматривать подтяжку живота, как возможность похудеть. Операции проводятся пациентам до 100 кг. Более того, к моменту проведения хирургического вмешательства человек должен находиться в своем идеальном весе и не планировать масштабное похудение.
О приеме всех медикаментозных препаратов пациент должен предупредить доктора, даже витаминов. Коррекция лечения проводится совместно с лечащим врачом.
Светлана Работенко рекомендует выбирать пластического хирурга по личным предпочтениям. Также стоит ориентироваться на его квалификацию, отзывы и материально-техническую базу.