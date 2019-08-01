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01.08.2019, 14:09

Как подготовиться к абдоминопластике: секреты идеального живота

Как подготовиться к абдоминопластике: секреты идеального живота - Фото

Cпециализирующаяся на эстетических операциях Светлана Работенко рассказала обо всех нюансах планирования оперативного вмешательства

Красивая спортивная фигура всегда в моде. Многие девушки годами мечтают о плоском упругом животике. Однако не всегда гармоничные контуры тела можно получить с помощью спорта или правильного питания. На помощь приходит пластическая хирургия, а точнее абдоминопластика – подтяжка живота.

Она дает возможность устранить кожно-жировой избыток, так называемый «фартук», укрепить брюшную стенку, частично убрать растяжки после беременности, масштабного похудения, скорректировать втянутый рубец – «ступеньку» после кесарева сечения, а также другие косметические недостатки.

Важный момент – подготовка к абдоминопластике. Ведущий пластический хирург Украины Светлана Работенко специализируется на эстетических операциях и имеет 15-тилетний опыт в этой сфере, рассказала обо всех нюансах планирования оперативного вмешательства. 

Подготовка к операции: рекомендации

Перед хирургическим вмешательством пациент должен быть детально осведомлен о нюансах предстоящей операции, а также периоде реабилитации. На консультации пластический хирург подробно рассказывает о том, как подготовиться к абдоминопластике и какие рекомендации стоит соблюдать.   

Сдать необходимые анализы

Пластика живота предполагает прохождение обследования и сдачу анализов. На основании полученных результатов специалист принимает решение о проведении операции.

Выявить вероятные противопоказания позволяет дооперационное обследование, которое включает сдачу анализов. Рекомендуются: общий анализ крови, анализ крови на ВИЧ и RW, общий анализ мочи.

Исходя из полученных результатов, пластический хирург решает, будет ли проводится абдоминопластика. После этого пациент консультируется с врачом-анестезиологом. Подтяжка живота всегда проводится под общим наркозом.

Отказ от вредных привычек

За 2 недели до операции рекомендуется перейти на здоровый образ жизни – отказаться от табакокурения (или значительно снизить количество выкуриваемых сигарет), кальяна, исключить употребление алкоголя. Вредные привычки способствуют более длительном реабилитационному периоду. Например, никотин замедляет процесс восстановления тканей.

Соблюдать правильное питание

Здоровое сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия. За 2-3 недели до абдоминопластики употребляйте в пищу больше овощей, зелени, фруктов. Стоит отказаться от жирной, сладкой, крахмалистой пищи, а также продуктов, которые способствуют газообразованию (горох, фасоль).

Снижение веса

Не стоит рассматривать подтяжку живота, как возможность похудеть. Операции проводятся пациентам до 100 кг. Более того, к моменту проведения хирургического вмешательства человек должен находиться в своем идеальном весе и не планировать масштабное похудение. 

Прием препаратов

О приеме всех медикаментозных препаратов пациент должен предупредить доктора, даже витаминов. Коррекция лечения проводится совместно с лечащим врачом.

Выбор пластического хирурга

Светлана Работенко рекомендует выбирать пластического хирурга по личным предпочтениям. Также стоит ориентироваться на его квалификацию, отзывы и материально-техническую базу.

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Теги: абдоминопластика
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