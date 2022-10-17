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17.10.2022, 12:30

Как приготовить вкусный кальян?

Цей матеріал також доступний українською
Как приготовить вкусный кальян? - Фото

Кальян должен доставлять удовольствие, а для этого нужно соблюдать определенные правила

Компания "Дымок", где уже более 10 лет можно любой кальян купить недорого, расскажет, как приготовить вкусный.

Прежде всего – тщательно очистите чашу, шахту и колбу от оставшихся после предыдущего использования остатков. Вам ведь вряд ли понравится привкус пригоревшего табака. Возьмите кокосовый или ореховый уголь – в отличие от угля в таблетках, оба эти варианта изготовлены из натуральных материалов и не выделяют посторонних запахов. И, конечно же, нужен табак, который придется вам по вкусу. На что обратить внимание при выборе основного компонента – читайте ниже.

Какой табак для кальяна самый лучший

Естественно, нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь сколько людей – столько и предпочтений. И все же мы дадим несколько советов, которые помогут сделать выбор более легким и удачным. Одна из характеристик табака для кальяна – его крепость, определяемая по количеству никотина в листьях. Различают слабый (0,6–1%), легкий (1–2%), средний (2–3%) и крепкий (3–4%) табак. Тем, кто только знакомится с кальянокурением, советуем начинать со слабых или легких смесей. Ведь крепкий табак с непривычки может вызвать головокружение или тошноту, которые точно не сделают досуг приятным. Опытным курильщикам, предпочитающим более насыщенный дым, следует выбирать табак средней или высокой крепости.

Другие важные критерии выбора табака для кальяна:

1. Цена. Стоимость колеблется в довольно широких пределах, она зависит от производителя и качества сырья. Есть вполне приличные бюджетные варианты, но если цена слишком низкая, вы рискуете получить испорченный товар.

2. Бренд. Проверенные торговые марки заботятся о качестве своей продукции, поэтому не поленитесь прочитать отзывы, спросить совета у друзей или у нашего консультанта. Например, табак производства Fumari или Phantom будет предсказуемо хорошим.

3. Состав. Кроме табака, готовая смесь для курения содержит глицерин, патоку или сахарный сироп, ароматизаторы и консерванты. Однако там не должно быть смол и никаких странных примесей.

Ароматизатор выбирайте на свой вкус. А если собирается большая компания с разными предпочтениями, есть смысл приготовить несколько кальянов с разными вкусами.

Возможно ли курить кальян без табака

Вопрос мог бы показаться странным, если бы бестабачные смеси, которые уже уверенно заняли свою нишу на рынке кальянокурения. В основном их изготавливают на базе натурального сублимата, например, смеси украинского производства Aloha, которые обладают широким выбором вкусов. Благодаря отсутствию табака такие смеси полностью безопасны. Еще одно преимущество – у них довольно низкая цена. Этот вариант заинтересует тех, кто не любит вкус табака или хочет разнообразить свой досуг с кальяном.

Мы очертили ключевые моменты, которые помогут сделать курение вкусным и приятным. За более подробной информацией обращайтесь к нашему консультанту или заходите на сайт. Купить все для кальяна в Киеве вы можете в интернет-магазине "Дымок". Заказ отправляем по всей Украине. 

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Теги: кальян, Дымок
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