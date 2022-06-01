Как работает IT-бизнес во время войны? Кейс-провайдера IT-инфраструктуры

Опасения по поводу полного коллапса государства в случае войны были распространены накануне полномасштабного вторжения. Однако действия защитников и сплоченность общества сохранили функционирование страны – в том числе и украинскую экономику. Как бизнес встретил войну, как изменились потребности клиентов, и как текущие условия формируют новый подход к работе, рассказывает SIM-Networks – германский провайдер IT-инфраструктуры с представительством в Киеве.

Что происходило в компании в первые дни вторжения?

Киевский офис SIM-Networks встретил полномасштабное вторжение так же, как и большинство украинцев. Коллегам необходимо было позаботиться о безопасности родных, а также присоединиться к борьбе по мере своих возможностей – первые дни после 24 февраля были посвящены именно этому.

Вполне естественно, что часть бизнес-процессов приостановилась для решения этих вопросов, однако команда продолжала поддерживать постоянных клиентов и отвечать на запросы. Часть проектов, которые впоследствии стали показательными кейсами и оказали существенное влияние на бизнес, были реализованы в этот период.

К счастью, команде удалось быстро стабилизировать ситуацию и возобновить полноценную работу компании. В настоящее время офис работает удаленно для безопасности сотрудников. Отсутствие привязки к рабочему месту также позволяет коллегам активно участвовать в волонтерском движении – обеспечивать военных питанием, оборудованием, организовывать сборы средств и т.д.

Есть ли сейчас спрос на услуги и чего ждут клиенты?

В первые недели полномасштабного вторжения активность наблюдалась преимущественно среди постоянных клиентов компании из Украины. Оптимизация IT- ресурсов стала первым шагом для части бизнесов – некоторые проекты теряли актуальность, поэтому мощности перенаправляли на другие задачи или частично отключали. Другая часть клиентов заказывала новые услуги – в частности полную миграцию IT-инфраструктуры в дата-центры в Германии и Нидерландах. Время реализации проекта было ключевым фактором, ведь бизнесам необходимо было обеспечить защиту данных как можно скорее.

Скорость в целом стала приоритетом для большого количества клиентов – например, с течением времени вырос спрос на облачные услуги. Такие платформы моментально активируются и масштабируются, что позволяет бизнесам быстро адаптировать мощности к непредсказуемым обстоятельствам. Кроме того, в случае с публичным облаком клиент оплачивает только те ресурсы, которые использует сейчас – актуальность такой модели оплаты выросла при нестабильной экономической ситуации.

Наличие круглосуточной технической поддержки также оказало существенное влияние на скорость решения проблем клиентов. Глава отдела Customer Care Дмитрий Мельник поделился наблюдениями:

"Ограничение электроснабжения, перебои в работе локальных интернет-провайдеров, сигналы воздушной тревоги и т.п. – это современные условия, в которых работает бизнес. Если у компании есть возможность выполнять задачи, для этого нужна помощь – а она может понадобиться и в 10 вечера, и в 4 утра".

Компании удалось оперативно адаптироваться к ситуации – часть кризисных процессов выработалась еще в начале пандемии COVID-19. Однако война создала ряд уникальных условий, подтолкнувших команду к усвоению новых уроков. Если кратко формулировать основной урок – при текущих условиях клиенты в первую очередь ценят гибкость. Проявления этого принципа заметны как в требованиях к технической реализации проектов, так и в ожиданиях подхода к взаимодействию с клиентами.

Какие кейсы повлияли на подход команды к работе во время войны?

В первые дни после начала полномасштабного вторжения к нам обратились представители IT-продуктовой компании "LIGA ZAKON". У нас уже был опыт сотрудничества – часть продуктов и услуг компании была размещена на мощностях SIM-Networks. Задача клиента – перенести локальную инфраструктуру с основными сервисами в европейский датацентр, чтобы обеспечить защиту и стабильную работу бизнеса.

Критически важные IT-сервисы клиента были размещены на базе гиперконвергентной инфраструктуры. В системе используется виртуализация посредством гипервизора ESXi. Связь между серверами снабжена с помощью коммутаторов с высокой пропускной способностью. Подобная схема инфраструктуры уже использовалась для мощностей клиента, размещенных в дата-центре SIM-Networks – это упростило и ускорило миграцию инфраструктуры.

"Мы благодарны, что SIM- Networks быстро смогли откликнуться и пойти на встречу в это сложное время. В частности, благодаря такой оперативности нам удалось построить гибридную распределительную облачную инфраструктуру, которая, с одной стороны, позволила обеспечить непрерывность ведения бизнеса, минимизировав риски военных действий на территории Украины, а с другой – соблюдать требования законодательства Украины и потребности частных и клиентов государственного сектора" – Александр Левченко Chief Information Officer в LIGA ZAKON

Проект был реализован на лояльных к клиенту условиях оплаты из-за непредсказуемой экономической ситуации в стране. Кроме того, риски локального размещения IT-инфраструктуры значительно выросли с началом войны – данные можно потерять из-за физического уничтожения серверов. Утрата IT-фундамента – серьезный удар для любого современного бизнеса, а в текущих условиях это еще один удар по экономике Украины. Учитывая эти факторы, бюрократическая сторона проекта уступила глобальную цель – выполнить задачу клиента как можно скорее.

Позже к SIM-Networks обратились представители известной украинской медиагруппы, название которой мы не указываем из соображений безопасности и конфиденциальности. Задача клиента – предоставить европейским зрителям доступ к телеканалам холдинга через интернет с помощью технологии IP-телевидения. Локация дата-центра сыграла важную роль в выборе поставщика – размещение в Германии способно обеспечить высокое качество зрительского стриминга со всего Европейского Союза.

Основой решения стал выделенный сервер с высокой пропускной способностью, отвечающий требованиям мультимедийного стриминга. Позже клиент заказал дополнительное хранилище для сервера – там онлайн-ресурсов компании. Проект был успешно реализован в сроки, указанные клиентом.

Уроки, извлеченные при реализации предыдущих проектов, повлияли на подход команды к сотрудничеству с медиахолдингом. В условиях войны украинские медиа выполняют важную работу на информационном фронте и доносят голоса украинцев европейскому зрителю. Поэтому мы адаптировали процессы внутренней работы и взаимодействия с клиентами для конкретных потребностей проекта.

Принципы, которые команда вынесла из этих кейсов, было необходимо сформулировать и распространить на общий подход к бизнесу в условиях войны. Итогом этой работы стали две акции – SIM-Networks предлагает новым клиентам из Украины скидку 50% на услуги IT-инфраструктуры, а также бесплатный хостинг для некоммерческих и волонтерских организаций, работающих на победу Украины. Мы надеемся, что эти предложения станут вкладом в нашу общую победу, к которой сейчас присоединяется каждый – на поле боя, в информационном пространстве и на экономическом фронте.