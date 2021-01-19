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19.01.2021, 13:55

Как расти в год пандемии. Опыт компании "Деливери"

Как расти в год пандемии. Опыт компании "Деливери" - Фото

2020 год стал вызовом для большинства компаний во всем мире, но для логистических компаний этот вызов несколько отличался

В логистике наиболее востребованными в 2020 стали доставка груза до дверей клиента, треккинг,  и автовозврат груза. Идеальным решением в логистике 2020 стало предоставление возможности клиентам все действия выполнить дистанционно: заказать забор груза, отследить свой груз онлайн или заказать автовозврат груза и его адресную доставку. И сегодня "Деливери" полностью обеспечиваем спрос на данные услуги.

В непростой для всех период компания "Деливери" ввела самые актуальные услуги – "Наложенный платеж наличными", стоимость которой до сих пор остается самой низкой на рынке – всего 10 грн + 2% от суммы наложенного платежа, "Безналичный наложенный платеж" и "Безопасная сделка" – услуга для интернет-магазинов, что позволяет получателю осмотреть товар перед его оплатой, а отправителю получить оплату сразу на свой расчетный счет.

Понимая, что период карантина временный и весна с посевной наступит, компания расширила отраслевой тариф "Автопрайсы" шинами разных размеров для автомобилей большой грузоподъемности, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Объемы перевозок грузов в 2020 значительно выросли: на 12,6% перевозки посылочной формата груза до 30 кг; на 25,7% перевозки груза более 30 кг и на 7% перевозки палетного формата. Средний вес отправленного груза составил почти 270 кг на одного клиента. При растущих объемах перевозок компания существенно снизила долю потери и повреждений груза, что в свою очередь способствовало повышению лояльности наших клиентов и, как следствие, количество клиентов выросло на 37,8% по сравнению с 2019. В период жесткого карантина, компания "Деливери" не сократила и не уволила ни одного сотрудника, не закрыла ни одного отделения. Зато открыла 96 новых и сейчас компания насчитывает 435 отделений.

Компания подготовила рефреш и перезапуск сайта, готовит новое мобильное приложение, открыла дополнительные каналы коммуникации, несколько доработали личный кабинет клиента и продолжает его совершенствовать.

Первое полугодие 2020, казалось, полностью разрушило планы компании, но второе полугодие стало прорывом года, компании удалось достичь + 38% по грузообороту по сравнению с декабрем 2019.

Команда "Деливери" старается всегда работать для максимального комфорта своих клиентов. Поэтому цели на 2021 связаны в первую очередь с совершенствованием сервиса и доступностью услуг клиентам: территориальное расширение (увеличение числа отделений до 500) введение услуг "Безопасная сделка", "Наложенный платеж наличными" и "Безналичный наложенный платеж" в 70% отделений; запуск новых прямых маршрутов, которые сократят сроки доставки груза как в отделение, так и до дверей клиента. Компания совершенствует и увеличивает перечень отраслевых тарифов, оптимизируя расходы клиентов.

Если оценивать 2020 в целом, то можно сказать, что тест карантином компания "Деливери" выдержала успешно.

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Теги: Деливери
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