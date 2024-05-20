Как сделать конфеты из орехов и сухофруктов? "Пригощайся" вам в помощь

Сегодня многие люди, стремящиеся следить за своим здоровьем, всё более избирательны в выборе магазинных кондитерских изделий, изобилующих трансжирами, синтетическими ароматизаторами, консервантами, а часто – и потенциальными аллергенами. При этом, постоянно отказывать себе, а особенно детям, в сладком, порой очень непросто! Чтобы порадовать семью вкусным, а главное – безопасным лакомством, предлагаем рецепт полезных конфет из сухофруктов и орехов.

Конфеты из сухофруктов и орехов: выбираем ингредиенты

Порой без сладкого жизнь начинает казаться унылой и безрадостной. Отличная альтернатива обычным магазинным сладостям – домашние сухофрукты, каждый вид которых обладает своими целебными свойствами.

Знаете ли вы, что:

финики – тонизируют, дают прилив энергии;

курага – богата калием, поддерживающим работу сердечной мышцы;

инжир – полезен для щитовидной железы;

чернослив – отличное средство для нормализации работы кишечника;

сушеная груша – поможет избавить организм от токсинов.

Как сделать конфеты из сухофруктов и орехов: пошаговый рецепт

Чтобы получить вкуснейшие домашние конфеты из сухофруктов и орехов, следует выполнить несколько несложных действий.

Сухофрукты тщательно промываем, а если они слишком твёрдые – заливаем кипятком и оставляем на четверть часа. Орехи очищаем от скорлупы и жестких внешних оболочек. Подготовленное сырье помещаем в блендер и тщательно измельчаем до состояния мягкой, жирной и плотной массы. Можно добавить немного меда, чтобы сделать массу более эластичной. Разделив массу на небольшие порции, скатаем из них шарики, обваливаем их в вашей любимой посыпке – кокосовой стружке, порошке какао, маке или кунжутных зернах. Готовым конфетам нужно пару часов отдохнуть в холодильнике. Приятного аппетита!

Если нет времени?

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