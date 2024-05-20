Как сделать конфеты из орехов и сухофруктов? "Пригощайся" вам в помощь
Сегодня многие люди, стремящиеся следить за своим здоровьем, всё более избирательны в выборе магазинных кондитерских изделий, изобилующих трансжирами, синтетическими ароматизаторами, консервантами, а часто – и потенциальными аллергенами. При этом, постоянно отказывать себе, а особенно детям, в сладком, порой очень непросто! Чтобы порадовать семью вкусным, а главное – безопасным лакомством, предлагаем рецепт полезных конфет из сухофруктов и орехов.
Конфеты из сухофруктов и орехов: выбираем ингредиенты
Порой без сладкого жизнь начинает казаться унылой и безрадостной. Отличная альтернатива обычным магазинным сладостям – домашние сухофрукты, каждый вид которых обладает своими целебными свойствами.
Знаете ли вы, что:
- финики – тонизируют, дают прилив энергии;
- курага – богата калием, поддерживающим работу сердечной мышцы;
- инжир – полезен для щитовидной железы;
- чернослив – отличное средство для нормализации работы кишечника;
- сушеная груша – поможет избавить организм от токсинов.
Как сделать конфеты из сухофруктов и орехов: пошаговый рецепт
Чтобы получить вкуснейшие домашние конфеты из сухофруктов и орехов, следует выполнить несколько несложных действий.
- Сухофрукты тщательно промываем, а если они слишком твёрдые – заливаем кипятком и оставляем на четверть часа. Орехи очищаем от скорлупы и жестких внешних оболочек.
- Подготовленное сырье помещаем в блендер и тщательно измельчаем до состояния мягкой, жирной и плотной массы. Можно добавить немного меда, чтобы сделать массу более эластичной.
- Разделив массу на небольшие порции, скатаем из них шарики, обваливаем их в вашей любимой посыпке – кокосовой стружке, порошке какао, маке или кунжутных зернах.
- Готовым конфетам нужно пару часов отдохнуть в холодильнике. Приятного аппетита!
Если нет времени?
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