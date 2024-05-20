Як зробити цукерки із сухофруктів та горіхів? "Пригощайся" вам на допомогу

Відмінна альтернатива звичайним магазинним солодощам – домашні сухофрукти, кожен вид яких має свої цілющі властивості.

Сьогодні багато людей, які прагнуть стежити за своїм здоров'ям, стають все більш вибірковими у виборі магазинних кондитерських виробів, що рясніють трансжирами, синтетичними ароматизаторами, консервантами, а часто – і потенційними алергенами. При цьому постійно відмовляти собі, а особливо дітям, у солодкому, часом дуже непросто! Щоб порадувати сім'ю смачними, а головне – безпечними ласощами, пропонуємо рецепт корисних цукерок із сухофруктів та горіхів.

Цукерки із сухофруктів та горіхів: вибираємо інгредієнти

Часом без солодкого життя починає здаватися похмурим і безрадісним. Відмінна альтернатива звичайним магазинним солодощам – домашні сухофрукти, кожен вид яких має свої цілющі властивості.

Чи знаєте ви, що:

фініки – тонізують, дають прилив енергії;

курага – багата калієм, який підтримує роботу серцевого м'яза;

інжир – корисний для щитовидної залози;

чорнослив – відмінний засіб для нормалізації роботи кишківника;

сушена груша – допоможе позбавити організм від токсинів.

Як зробити цукерки із сухофруктів та горіхів: покроковий рецепт

Щоб отримати найсмачніші домашні цукерки із сухофруктів та горіхів, слід виконати кілька нескладних дій.

Сухофрукти ретельно промиваємо, а якщо вони надто тверді – заливаємо окропом та залишаємо на чверть години. Горіхи очищаємо від шкаралупи та жорстких зовнішніх оболонок. Підготовлену сировину поміщаємо в блендер і ретельно подрібнюємо до м'якої, жирної та щільної маси. Можна додати трохи меду, щоб зробити масу еластичнішою. Розділивши масу на невеликі порції, скачаємо з них кульки, обвалюємо їх у вашій улюбленій посипці – кокосовій стружці, порошку какао, маку або кунжутних зернах. Готовим цукеркам потрібно кілька годин відпочити в холодильнику. Смачного!

Якщо немає часу?

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