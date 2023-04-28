Как смотреть телевизор, чтобы не навредить себе: 5 полезных советов

Производители прилагают максимум усилий, чтобы телевизоры были безопаснее. Современные модели оснащают экранами с широким углом обзора, высоким разрешением и продвинутыми фильтрами синего света. Благодаря этим фишкам пагубное воздействие на глаза сводится к минимуму. Старания разработчиков напрасны, если пользователь постоянно нарушает базовые правила безопасного просмотра.

Соблюдение дистанции

Новый ЖК телевизор большого размера можно смотреть хоть впритык — качество картинки от этого не страдает. При разрешении 4К разглядеть "зерно" пикселей невозможно даже вблизи. Однако с уменьшением дистанции между экраном и зрителем повышается нагрузка на глаза. В первые минуты просмотра проблема не беспокоит, но со временем дает о себе знать: появляется ощущение песка в глазах, непроизвольно идут слезы, болит голова.

"Здоровое" расстояние между жидкокристаллическим телеком и пользователем зависит от диагонали:

для мини-модели до 32 дюймов оно составляет 1,5 метра; между 50-дюймовым девайсом и диваном должно быть примерно 2 метра; панель от 65 дюймов комфортно смотреть, находясь хотя бы за 2,5-3 метра от нее.

Поза при просмотре

После тяжелого рабочего дня или утомительной поездки хочется прийти домой и разлечься перед телеком на диване. Кажется, что это самая удобная поза, так как тело расслаблено. Руки, ноги и спина действительно не напрягаются, зато шейный отдел позвоночника страдает. Исключение — если телевизор на потолке или прямо под ним, но такой вариант установки неудобен и непопулярен.

Стоя смотреть дискомфортно, невозможно продержаться долго, не облокотившись на шкаф или дверной косяк. Оптимальный вариант — сидя в кресле с регулируемым подголовником или специальной подушкой. По возможности следует садиться так, чтобы центральная часть кадра была напротив глаз.

Отказ от потребления контента перед сном

Многие пользователи отказываются от установки телевизора в спальне. И этому есть объяснение: перенасыщение визуальными впечатлениями на ночь глядя никому не идет на пользу. После экшенов и триллеров или слишком яркой анимации снятся реалистичные кошмары, возникают трудности засыпания, в целом нервная система реагирует негативно.

Не обязательно уносить телевизор из комнаты: достаточно уделять больше внимания самодисциплине и выключать устройство за несколько часов до запланированного отдыха.

Освещение

В домашних условиях лучше не смотреть ТВ в полной темноте. Основной свет можно погасить, а вместо него — включить торшер или бра с маломощной лампочкой. Так глаза быстрее адаптируются к изменению окружающей обстановки и не придется всматриваться в мельчайшие детали.

Время просмотра

Родители запрещают детям долго смотреть телевизор, при этом не применяют ограничения к себе. Бинджвотчинг в выходные, просмотр новостей по несколько часов подряд, трансляция контента "фоном" — все это может навредить здоровью.

Защитить себя от последствий позволяют такие лайфхаки:

непрерывный просмотр — не дольше 2 часов подряд;

регулярная гимнастика для глаз;

отдых от гаджетов после "запойного" просмотра.

Важно: поскольку целыми днями сидеть перед голубым экраном вредно, позволять себе такую "роскошь" можно не чаще, чем раз в 2-3 недели.

Не стоит пренебрегать ручной настройкой изображения. Практически под любой вид контента можно подобрать такие параметры, при которых картинка будет выглядеть естественно. Глазам легче воспринимать реалистичные цвета и плавную смену кадров, поэтому специальные режимы для кино, спортивных передач, гейминга — то, что нужно.