UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
28.04.2023, 15:20

Как смотреть телевизор, чтобы не навредить себе: 5 полезных советов

Цей матеріал також доступний українською
Как смотреть телевизор, чтобы не навредить себе: 5 полезных советов - Фото

Старания разработчиков напрасны, если пользователь постоянно нарушает базовые правила безопасного просмотра

Производители прилагают максимум усилий, чтобы телевизоры были безопаснее. Современные модели оснащают экранами с широким углом обзора, высоким разрешением и продвинутыми фильтрами синего света. Благодаря этим фишкам пагубное воздействие на глаза сводится к минимуму. Старания разработчиков напрасны, если пользователь постоянно нарушает базовые правила безопасного просмотра. 

Соблюдение дистанции

Новый ЖК телевизор большого размера можно смотреть хоть впритык — качество картинки от этого не страдает. При разрешении 4К разглядеть "зерно" пикселей невозможно даже вблизи. Однако с уменьшением дистанции между экраном и зрителем повышается нагрузка на глаза. В первые минуты просмотра проблема не беспокоит, но со временем дает о себе знать: появляется ощущение песка в глазах, непроизвольно идут слезы, болит голова. 

"Здоровое" расстояние между жидкокристаллическим телеком и пользователем зависит от диагонали:

  1. для мини-модели до 32 дюймов оно составляет 1,5 метра;

  2. между 50-дюймовым девайсом и диваном должно быть примерно 2 метра;

  3. панель от 65 дюймов комфортно смотреть, находясь хотя бы за 2,5-3 метра от нее.

Поза при просмотре

После тяжелого рабочего дня или утомительной поездки хочется прийти домой и разлечься перед телеком на диване. Кажется, что это самая удобная поза, так как тело расслаблено. Руки, ноги и спина действительно не напрягаются, зато шейный отдел позвоночника страдает. Исключение — если телевизор на потолке или прямо под ним, но такой вариант установки неудобен и непопулярен. 

Стоя смотреть дискомфортно, невозможно продержаться долго, не облокотившись на шкаф или дверной косяк. Оптимальный вариант — сидя в кресле с регулируемым подголовником или специальной подушкой. По возможности следует садиться так, чтобы центральная часть кадра была напротив глаз. 

Отказ от потребления контента перед сном

Многие пользователи отказываются от установки телевизора в спальне. И этому есть объяснение: перенасыщение визуальными впечатлениями на ночь глядя никому не идет на пользу. После экшенов и триллеров или слишком яркой анимации снятся реалистичные кошмары, возникают трудности засыпания, в целом нервная система реагирует негативно. 

Не обязательно уносить телевизор из комнаты: достаточно уделять больше внимания самодисциплине и выключать устройство за несколько часов до запланированного отдыха. 

Освещение

В домашних условиях лучше не смотреть ТВ в полной темноте. Основной свет можно погасить, а вместо него — включить торшер или бра с маломощной лампочкой. Так глаза быстрее адаптируются к изменению окружающей обстановки и не придется всматриваться в мельчайшие детали. 

Время просмотра

Родители запрещают детям долго смотреть телевизор, при этом не применяют ограничения к себе. Бинджвотчинг в выходные, просмотр новостей по несколько часов подряд, трансляция контента "фоном" — все это может навредить здоровью. 

Защитить себя от последствий позволяют такие лайфхаки:

  • непрерывный просмотр — не дольше 2 часов подряд;
  • регулярная гимнастика для глаз;
  • отдых от гаджетов после "запойного" просмотра. 

Важно: поскольку целыми днями сидеть перед голубым экраном вредно, позволять себе такую "роскошь" можно не чаще, чем раз в 2-3 недели. 

Не стоит пренебрегать ручной настройкой изображения. Практически под любой вид контента можно подобрать такие параметры, при которых картинка будет выглядеть естественно. Глазам легче воспринимать реалистичные цвета и плавную смену кадров, поэтому специальные режимы для кино, спортивных передач, гейминга — то, что нужно. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: телевизор
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 