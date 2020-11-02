Как ухаживать за ракеткой для большого тенниса

Для комфортной игры нужно обязательно следить за состоянием ракетки. Тогда она прослужит долго и с максимальной отдачей. Уметь правильно ухаживать нужно всем теннисным игрокам, независимо от уровня игры. Интернет-магазин товаров для большого тенниса Tennisgo подготовил подробные рекомендации об уходе за ракетками для большого тенниса.

Причины поломки ракетки:

Удар об пол или другую твердую поверхность;

Повреждение из-за перегрева (нахождение под прямыми солнечными лучами);

Неправильная техника игры;

Во время или после натяжки струн.

Советы по уходу за ракетками

Регулярная замена намотки (овергрипа)

Замена овергрипа — один из быстрых и недорогих видов ремонта теннисной ракетки. Его нужно менять хотя бы 1 раз в полгода или чаще, в зависимости от уровня нагрузки. Сменить намотку можно и самостоятельно, купив ее в магазине товаров для тенниса. Овергрип защищает ручку от повреждений и обеспечивает легкость движений.

Своевременная замена намотки важна еще и потому, что от изношенных теннисных ручек могут оставаться волдыри или появляться проблемы с суставами из-за скручивания рук во время игры. Кроме того, на овергрипе скапливаются вредные микробы, которые небезопасны для здоровья игрока.

Игрокам могут понадобиться и другие товары для большого тенниса. Например, от потеющих рук спасет абсорбент. С его помощью можно избежать скольжения ракетки в руках и лучше сосредоточиться на игре.

Как хранить ракетки для тенниса

Теннисная ракетка вне игры должна храниться в прохладном помещении, без прямых солнечных лучей. Ни в коем случае нельзя оставлять ее в автомобиле. Из-за высокой температуры повреждается ручка, деформируется корпус, растягиваются струны и ослабевает натяжка.

При покупке новой ракетки не забудьте выбрать для нее подходящую сумку. Она защитит от пыли и повреждений при транспортировке. Но даже в сумке не стоит класть ракетку в коробку, особенно под другие предметы. Их давление может повредить струны или другие элементы ракетки. Лучше хранить спортивный инвентарь на отдельной полке или на крепкой куче коробок.

Во время путешествия не кладите ракетку с зарегистрированным багажом, старайтесь перевозить ее в ручной клади. Так вероятность ее повреждения при перелете гораздо ниже.

Правильно ухаживать за теннисной ракеткой несложно. Но к сожалению, даже забота не может справиться с ее износом в силу возраста. Тем не менее даже небольшие усилия помогут избежать лишнего ремонта и максимально продлить срок службы ракетки.

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