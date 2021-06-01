Как уложить паркетную доску: основные советы

Покупка качественной паркетной доски — не гарантия, что пол получится привлекательным внешне, прочным и долговечным. Многое зависит от правильности монтажа. О том, как правильно уложить паркетную доску, расскажем в статье.

Методы укладки паркетной доски

Паркетная доска монтируется двумя способами:

1) с использованием технологии плавающего пола;

2) методом жесткой фиксации паркета к основанию.

Первый метод предусматривает скрепление досок между собой без приклеивания их к основанию. При укладке паркетной доски своими руками формируется общий пласт, который располагается на подложке.

Преимущества:

ускоренный процесс сборки пола;

небольшие затраты;

возможна установка собственными силами;

повторная эксплуатация досок в будущем.

Недостатки:

подвижность пола и недостаточная надежность;

невозможность хорошей шлифовки при восстановительных работах;

дискомфорт во время эксплуатации — появление скрипов.

Как уложить паркетную доску на клей, в этом заключается суть второго метода установки. Паркет приклеивается к подготовленному основанию. До высыхания клея доски прикрепляются при помощи специальных гвоздей или скоб.

Преимущества:

прочность конструкции;

высокая ремонтоспособность;

комфорт при длительной эксплуатации.

Недостатки:

необходимость профессиональных навыков у укладчика;

высокие затраты;

длительный процесс укладки;

увеличение высоты паркетного пола из-за фанерного слоя.

Независимо от того, какой способ укладки выбрать, перед тем как самостоятельно уложить паркетную доску, нужно выполнить ряд подготовительных работ.

Подготовка пола к укладке паркетной доски

В первую очередь нужно подготовить основание. Если паркетная доска Барлиенк будет укладываться плавающим способом, то в качестве основания можно применить плиточные, деревянные, каменные или бетонные полы.

Если настилка паркетной доски будет выполняться жестким креплением, то основанием может быть влагоустойчивая фанера. По толщине она должна сопоставляться с паркетным полом.

Монтажные работы

При монтаже паркетной доски даже профессиональные укладчики могут допускать ошибки. Укладывая паркетную доску плавающими методом, важно избежать таких погрешностей:

отсутствие подготовительного этапа;

ненадлежащие температура и уровень влажности в помещении;

несоответствие параметров досок;

пропуск расстояний между стыками по торцу менее 30 см;

неплотная стыковка узлов.

При жестком креплении могут быть допущены такие ошибки:

недостаточная очистка основания от грязи;

использование некачественного клея;

оставшийся клей на поверхности досок;

пропуск "воздушных карманов" между паркетом и основанием.

Монтаж паркетной доски — трудоемкая задача, для выполнения которой нужны особые умения и навыки. Для получения желаемого результата рекомендуется соблюдать несколько правил: грамотно выбирать технологию укладки, приобрести материалы высокого качества, тщательно подготовить основание, определиться с направлением укладки.