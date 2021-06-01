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01.06.2021, 15:35

Как уложить паркетную доску: основные советы

Как уложить паркетную доску: основные советы - Фото

О том, как правильно уложить паркетную доску, расскажем в статье

Покупка качественной паркетной доски — не гарантия, что пол получится привлекательным внешне, прочным и долговечным. Многое зависит от правильности монтажа. О том, как правильно уложить паркетную доску, расскажем в статье.

Методы укладки паркетной доски

Паркетная доска монтируется двумя способами:

1)   с использованием технологии плавающего пола;

2)   методом жесткой фиксации паркета к основанию.

Первый метод предусматривает скрепление досок между собой без приклеивания их к основанию. При укладке паркетной доски своими руками формируется общий пласт, который располагается на подложке.

Преимущества:

  • ускоренный процесс сборки пола;
  • небольшие затраты;
  • возможна установка собственными силами;
  • повторная эксплуатация досок в будущем.

Недостатки:

  • подвижность пола и недостаточная надежность;
  • невозможность хорошей шлифовки при восстановительных работах;
  • дискомфорт во время эксплуатации — появление скрипов.

Как уложить паркетную доску на клей, в этом заключается суть второго метода установки. Паркет приклеивается к подготовленному основанию. До высыхания клея доски прикрепляются при помощи специальных гвоздей или скоб.

Преимущества:

  • прочность конструкции;
  • высокая ремонтоспособность;
  • комфорт при длительной эксплуатации.

Недостатки:

  • необходимость профессиональных навыков у укладчика;
  • высокие затраты;
  • длительный процесс укладки;
  • увеличение высоты паркетного пола из-за фанерного слоя.

Независимо от того, какой способ укладки выбрать, перед тем как самостоятельно уложить паркетную доску, нужно выполнить ряд подготовительных работ.

Подготовка пола к укладке паркетной доски

В первую очередь нужно подготовить основание. Если паркетная доска Барлиенк будет укладываться плавающим способом, то в качестве основания можно применить плиточные, деревянные, каменные или бетонные полы.

Если настилка паркетной доски будет выполняться жестким креплением, то основанием может быть влагоустойчивая фанера. По толщине она должна сопоставляться с паркетным полом.

Монтажные работы

При монтаже паркетной доски даже профессиональные укладчики могут допускать ошибки. Укладывая паркетную доску плавающими методом, важно избежать таких погрешностей:

  • отсутствие подготовительного этапа;
  • ненадлежащие температура и уровень влажности в помещении;
  • несоответствие параметров досок;
  • пропуск расстояний между стыками по торцу менее 30 см;
  • неплотная стыковка узлов.

При жестком креплении могут быть допущены такие ошибки:

  • недостаточная очистка основания от грязи;
  • использование некачественного клея;
  • оставшийся клей на поверхности досок;
  • пропуск "воздушных карманов" между паркетом и основанием.

Монтаж паркетной доски — трудоемкая задача, для выполнения которой нужны особые умения и навыки. Для получения желаемого результата рекомендуется соблюдать несколько правил: грамотно выбирать технологию укладки, приобрести материалы высокого качества, тщательно подготовить основание, определиться с направлением укладки.

 

 

 

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Теги: паркетная доска
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