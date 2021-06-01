Как уложить паркетную доску: основные советы

Покупка качественной паркетной доски — не гарантия, что пол получится привлекательным внешне, прочным и долговечным. Многое зависит от правильности монтажа. О том, как правильно уложить паркетную доску, расскажем в статье.
Паркетная доска монтируется двумя способами:
1) с использованием технологии плавающего пола;
2) методом жесткой фиксации паркета к основанию.
Первый метод предусматривает скрепление досок между собой без приклеивания их к основанию. При укладке паркетной доски своими руками формируется общий пласт, который располагается на подложке.
Преимущества:
Недостатки:
Как уложить паркетную доску на клей, в этом заключается суть второго метода установки. Паркет приклеивается к подготовленному основанию. До высыхания клея доски прикрепляются при помощи специальных гвоздей или скоб.
Преимущества:
Недостатки:
Независимо от того, какой способ укладки выбрать, перед тем как самостоятельно уложить паркетную доску, нужно выполнить ряд подготовительных работ.
В первую очередь нужно подготовить основание. Если паркетная доска Барлиенк будет укладываться плавающим способом, то в качестве основания можно применить плиточные, деревянные, каменные или бетонные полы.
Если настилка паркетной доски будет выполняться жестким креплением, то основанием может быть влагоустойчивая фанера. По толщине она должна сопоставляться с паркетным полом.
При монтаже паркетной доски даже профессиональные укладчики могут допускать ошибки. Укладывая паркетную доску плавающими методом, важно избежать таких погрешностей:
При жестком креплении могут быть допущены такие ошибки:
Монтаж паркетной доски — трудоемкая задача, для выполнения которой нужны особые умения и навыки. Для получения желаемого результата рекомендуется соблюдать несколько правил: грамотно выбирать технологию укладки, приобрести материалы высокого качества, тщательно подготовить основание, определиться с направлением укладки.