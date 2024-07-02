О нюансах этого процесса и особенностях выбора крупы мы расскажем в этой статье.

Роллы с аппетитной начинкой из морепродуктов не зря считают одним из наиболее популярных блюд. Они утоляют голод, содержат полезные ингредиенты, а также отличаются невероятным вкусом. Чтобы насладиться таким блюдом, достаточно заказать суши в Одессе и получить готовые блюда, приготовленные по традиционной технологии.

Но, иногда хочется поэкспериментировать и приготовить еду в домашних условиях. Первым и достаточно важным этапом в этом случае является варка риса. О нюансах этого процесса и особенностях выбора крупы мы расскажем в этой статье.

Какой рис выбрать для суши?

Крупа является основой блюда, поэтому его нужно подбирать так же тщательно, как и продукты для начинки. Но, в поиске могут возникнуть некоторые сложности, поскольку в продаже представлены десятки разновидностей. К примеру, на полках магазинов увидите круглозернистые, среднезернистые и длиннозернистые виды крупы.

Важно, что они отличаются не только длинной и формой крупинок, а еще и содержанием клейковины. По этому показателю отличным вариантом являються круглозернистые ядра. В составе крупы содержится много крахмала, который обеспечивает клейкость. Благодаря этому, рулетики хорошо держат форму и не распадаются.

Нужно ли промывать рис для суши?

Перед тем, как готовить рис для суши, опытные сушисты рекомендуют промывать его. Делать это можно даже 2-3 раза. Процедура необходима по двум причинам:

во время промывания всплывают некачественные зерна;

вымываются посторонние частички.

Таким образом после промывания крупа становиться чистой и полностью готовой к использованию.

Как приготовить рис для суши?

Процесс готовки основы для роллов не сложный, если соблюдать некоторые рекомендации. Далее мы расскажем, как правильно сварить рис на суши в домашних условиях.

Как варить рис для суши: пропорции

Чтобы обеспечить оптимальную клейкость и консистенцию готовой крупы, необходимо использовать правильные пропорции. Решив приготовить рис на суши, используйте единую мерную емкость.

К примеру, специальный или обычный стакан. Наилучшим соотношением ингредиентов является 1:1.

Сколько нужно варить рис для суши

Время варки крупы может варьироваться в зависимости от особенностей приготовления. Если же вы хотите отварить рис для суши по традиционной технологии, тогда учитывайте несколько нюансов. На плите стоит включить средний огонь, а кастрюлю немного прикрыть крышкой. В этом случае время варки составляет 15-20 минут.

Нужно ли солить рис для суши?

Особенностью рецептуры роллов является использование специального соуса (заправки), которая придает крупе особый пикантный вкус. По этой причине во время варки не нужно солить рис. Соль только испортит вкус готовых роллов.

Как варить рис на суши в мультиварке или рисоварке?

Помимо стандартного способа готовки крупы можно использовать и другие методы. К примеру, приготовить рис для роллов можно в рисоварке. Сначала нужно промыть продукт, далее засыпать его в чашу и залить водой до отметки, в которой указывается 2 стакана.

После нужно выбрать в меню рис и включить рисоварку. Если хотите сварить рис для роллов повторите подготовку, как в случае рисоварки. Далее залейте одним стаканом воды и включите. 3 минуты готовьте при высоком давлении, а затем 10 минут выпустите пар обычным способом, а показатели давления снизьте.

Как делается заправка для риса на суши?

Специальный соус можно купить практически в каждом супермаркете. Но, можно смешать компоненты и в домашних условиях. Заправка для суши готовиться из сахара (7 столовых ложок), соль (1,5 столовых ложок), рисовый уксус (180 мл). Такие пропорции подойдут для количества соуса, рассчитанного на 1 кг крупы.

Частые ошибки и лайфхаки по приготовлению риса для роллов

Распространенной ошибкой является перемешивание крупы в процессе приготовления. Этого лучше избегать или же делать максимум один раз.

Кроме этого, не стоит поднимать крышку в процессе готовки. Чтобы обеспечить мягкий вкус, не стоит использовать много уксуса для заправки.





"Источник: aleksandrsann.od.ua"